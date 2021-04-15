（北美通訊）為了賺取人民幣，幾乎每一間想中國做生意﹑打交道的公司都屏息靜氣，生怕得罪了中國這個大金主。《華爾街日報》資深體育記者傑金斯（Sally Jenkins）形容，是不知不覺，或是如P&G等奧運贊助商故意引蛇入屋；令到一行一言都非常惶恐。因此認為西方國家應該遠離或抵制北京冬奧。

傑金斯引述著名的東亞學者林克（Perry Link）在其著作《吊燈裏的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》中，對中國的形容指出，你以外交接觸或奧運的名義，對中國作出小妥協。但一旦進入室內，就會發現有股勢力在暗處虎視眈眈地監視著，隨時扼殺你的生意，甚至是生命，因此不能輕舉妄動。

她指出，過往中國只是監控逼害自己的人民，而這種形象在無意間對西方國家亦形成威脅，甚至國際奧委會及奧運贊助商，對於在新疆發生的種族滅絕﹑強迫勞動﹑再教育營等人權問題，亦只有保持沉默，甚至陷入自我審查和癱瘓狀態。

她表示，習近平正嘗試將他的專制散播到全世界，例如無視聯合國人權法，迫全世界去接受其強迫勞動的專制政權，並希望推廣至非洲﹑南美洲及加勒比海等。因此，以「吊燈裏的巨蟒」形容中國，正好反映了人們意識到一條巨大﹑令人窒息的大蟒蛇正在頭頂盤繞，準備在你得罪時封殺，因此人們非常謹慎地移動。這個形容亦說明了北京領導人如何向他人暗示自己的力量。

她舉例子奧運會主要贊助商P＆G，在奧運會期間透過廣告標語「Like a girl」，去鼓勵女性擺脫傳統印象及枷鎖，保持正面樂觀；然而這間公司卻在新疆女性被強姦﹑強迫絕育時卻保持沉默；另外中國手機內亦有加裝指紋識別技術，令到你手機上的內容被窺看得一清二楚；美國企業LinkedIn在2014年進入中國市場時，亦在通訊程式中加入中國式的過濾審查軟件；更加不要提微信，整個程序所有內容都可以上交到中國政府。

另一個奧運會贊助商可口可樂從新疆採購糖受到抨擊，他們的解釋居然是，不知道產品是否經過強迫勞動所生產。那裏的工廠的確從未被審查，因為任何試圖訪問新疆的人權觀察員都會被拘留。儘管可口可樂扮無知，但是在國會推動維吾爾族的《強迫勞動預防法》時，可口可樂卻想淡化這個法案。

傑金斯認為，北京冬奧不單只是以運動「洗白」，而是藉着冬奧去重塑國際間對人權的規範和標準。雖然有人認為，抵制奧運行動是行不通，前美國總統卡特（Jimmy Carter）也曾嘗試過杯葛莫斯科奧運，但無法改變蘇聯在阿富汗的侵略行為，而最終只是傷害到美國運動員。

但她認為，不應只是單純考慮主辦國的反應，而需要改變的是西方國家的行為。她質問：「你會把前途一片光明的孩子送到巨蟒下，並要他們屏息靜氣兩星期嗎？或是應該讓他們遠離或對付牠？」

傑金斯認為，現時是時候打破這個局面，反正「甚麼都不會改變中國的行為」，因此西方國家團結並要求奧委會更改地點，或集體抵制，才會有力量對抗。反正在那裏做生意的公司一直受到持續威脅，即使中國政府進行報復，也改變不了很多，只會令到世界對這種做法越來越反感，而不會再站在「有巨蟒的吊燈下」。

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