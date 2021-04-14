美國用兵阿富汗長達20年，卻始終未能把此蕞爾小國帶回正軌，華府每天還要擔心死傷增加帶來政治反彈。這場爛尾的戰爭在海內外幾乎都不受歡迎，唯獨北京恨不得身陷泥沼的美軍繼續難以自拔。

美國約翰斯霍普金斯大學高級國際事務研究院院長科恩（Eliot Cohen）指出，阿富汗撤軍是美軍重整全球佈局的一部份，雖然短期內可能會被北京拿來當成美國國力衰退的口實，但「實際帶來的後果卻是華府可能會在烏克蘭和南海地區更強硬」。

華府一名高級官員向傳媒表示：「總統拜登深信美國在2021年應對的威脅和挑戰，跟2001年有很大分別，我們需集中精力、資源、人手、外交時間和國安領導層，解決美國目前面對的最尖銳威脅和挑戰。」

美國智庫外交關係委員會資深研究員比德爾則認為撤走區區2,500士兵，基本與圍堵中俄無關，「不能說若繼續把美軍留在當地，我們便無力回應（俄羅斯總統）普京對烏克蘭的野心或無法在南海硬起來。」

拜登政府無意中東斡旋

除了阿富汗，拜登政府對一直是美國外交核心的中東事務，似乎興趣大減，上台至今僅關心區內的伊朗核問題，不但對盟友以色列和沙地阿拉伯刻意保持距離，更無意斡旋以色列和巴勒斯坦的和談。面對俄軍陳兵烏克蘭邊境，美國國防部長奧斯汀前日宣佈，中止前總統特朗普去年宣佈由德國撤軍1.2萬的計劃，反而增兵多500人到當地，以示美國對北約及盟友的支持。

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