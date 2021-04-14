美國總統拜登周三宣佈5月1日開始從阿富汗撤軍，預計9月11日911攻擊20周年前撤走全數美軍，把焦點擺在其他出現恐怖主義威脅的地方以及獨斷的中國。

拜登在白宮表示，不能繼續延長或擴大在阿富汗駐軍的循環，希望創造一個撤軍的理想情況，期待一個不同的結果，「結束美國最長戰爭的時候到了，美國部隊回家的時候到了」。

拜登指出，美國必須着眼於眼前挑戰，「我們要追蹤打擊自911以來延伸至阿富汗以外國家的恐怖組織」。他指出，另一挑戰來自日益獨斷的中國，「我們必須鞏固與盟友關係，並與志同道合的夥伴合作，確保規管網絡威脅的國際規範，以及影響未來的新興技術，是建基於民主價值，而非獨裁者的價值」。

拜登周三也與阿富汗總統加尼通話，商談美軍撤出阿富汗議題。拜登強調，美方會透過持續發展、人道主義與安全援助等方式支持阿富汗人民。他和加尼也重申努力促成政治協議，以使阿富汗人民能和平生活的共同信念。

阿蓋德組織（Al-Qaeda）20年前9月11日發動震驚全球的襲擊，造成近3,000人罹難，時任美國總統喬治布殊（George W. Bush）出兵阿富汗，展開「持久自由」（Enduring Freedom）行動。20年後這場戰爭終將結束。

隨着美軍撤出阿富汗，北約成員國外交部長和國防部長周三舉行視像會議，決定從5月1日起「幾個月內」從阿富汗撤出全部約1萬人的部隊。

路透社／美國國防部網站

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