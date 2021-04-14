日本生活雜貨店「無印良品」的母公司「良品計劃」周三表示，仍持續販售用新疆棉製造的衣物。

良品計劃財務主管杉山孝太在網上業績發佈會表示，根據國際機關所發行的指南，已委託獨立監查機關進行調查，在供應鏈上並無重大問題。他表示，良品計劃僅使用特定棉花農所生產的棉花，萬一有違反法令或違反社內規則的的話，將會停止交易。

市場對於良品計劃應對人權問題的手法感到憂慮。3月25日良品計劃表示持續使用新疆維吾爾自治區生產的棉花後，隔天股價比前一天跌7%。

發佈會上，良品計劃社長松崎曉多次被問及人權問題，並未正面回應，僅按新聞稿內容回答，這可能加深市場對良品計劃的憂慮。

報道說，經營UNIQLO等服裝品牌的日本迅銷公司（Fast Retailing）會長兼社長柳井正本月8日在業績發佈會上被問及新疆維族人權問題時拒絕做評論。市場對此感到憂慮，迅銷2020年9月至2021年2月的業績佳，但9日的股價比前一天下跌3.3%。

中國壓迫新疆維吾爾族引發國際批評，有企業一方面要承受來自投資者的壓力，一方面擔心談新疆維族人權問題將導致中國輿論反彈力道增大。

日本知名食品品牌可果美（KAGOME）周三宣佈，今年內將停用新疆番茄作為番茄醬原料，該公司表示，「人權問題是判斷的考量之一」。有報道說，可果美在中國境內的營業額僅佔集團整體營業額的0.4%，但對良品計劃而言，中國市場營業額佔公司整體營業額2成，如果判斷有誤的話，恐影響增長策略。

日本經濟新聞

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