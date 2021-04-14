3月25日爆出港府向14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家包括德國，要求該國不要再承認BNO為有效文件，並建議使用香港特區護照。原來德國一早作出配合，有90後港女於2019年以BNO護照申請到德國工作假期，但轉簽證期間竟被迫改用特區護照護碼，官員解釋「所有用BNO申請到德國的簽證及居留都是錯失」，她終被迫以中國籍身份居留，更擔心德國當局日後會一刀切視BNO港人為中國籍。

倫敦特約記者 梁可瑩

兩年前以BNO護照申請到德國工作假期的90後的草泥馬（化名），因想在當地讀書，2月轉為申請學生簽證，但未取得學生簽證時工作假期簽證已逾期，故當局發出一張「行街紙」讓她可合法過渡。但她發現文件上竟被轉為特區護照號碼，與官員電郵及親身周旋仍不果。她憶述：「雖然我不是英國公民， 但仍然是英國國民，都屬於英國籍，但官員不斷堅持指BNO不是國籍，只是旅遊證件，而香港是中國一部分，所以必需以中國護照居留德國。」但她追問，為何當年德國領事館容許她以BNO申請到德國工作假期？官員向她直言，「職員全部都做錯」，又謂假如港人只有BNO護照，需到中國領事館去續領特區護照，才可辦理居留手續。

草泥馬表示，因行街紙已被迫改用特區護照，故正式發出居留證時，國藉一欄亦被填上CHN（中國籍），擔心日後會造成行政不便，「香港官方文件有機會被德國部門當做廢紙，加上國安法適用於全人類，移民局強迫我改用特區護照，都會覺得是一種白色恐怖。」她現正尋求英國領事館協助，冀他們向德方解釋清楚。

居留證國籍大兜亂

包括草泥馬在內，《蘋果》訪問了五位持特區及BNO護照的在德港人，發現德國不同市政府在處理香港人國籍上做法不一，有港人持BNO護照被列「英籍（GBR）」、「中國籍（CHN）」，甚至歸類為「英屬印度洋領地」（IOT- Indian Ocean Terrorities) 國籍，可謂「各處鄉村各處例」。

90後Calvin於2016年底透過BNO申請語言簽證入境到德國，2019年轉學生簽證時，到馬堡市政府辦理居留證，發現當局將他國籍列為中國籍，他立刻向職員反映資料出錯，「如果我過關時，左手用BNO護照，右手手執寫中國籍的居留證，那麼資料不匹配或會衍生後續問題」。其後當局再發出新一張列有「英屬印度洋領地」國籍的居留證給他，唯因當時Calvin急於出國旅遊，無奈接受。他的居留證今年年底到期，預料當局會繼續列他國籍為「英屬印度洋領地」，否則即承認職員做錯。

另一位持BNO的港人Ron(化名）今年以學生簽證到德國，並居留證亦被列為中國籍。他大感不滿，指要求轉為HKG香港籍，唯職員表示，香港是屬於中國，敷衍了事。

不只各德國市政府處事欠統一，就連同一家庭於同一市政府辦理居留證，均出現三個國籍。持BNO護照的李先生（化名）於2019年以藍卡（即工作簽證）抵德，其太太亦有BNO護照，唯申請居留證時，先生被列為英籍（GBR），太太被列為中國籍（CHN），至於兩名持特區護照的小朋友則被列香港籍。雖目前未有太大影響，但擔心日後太太找工作，將難以中國籍身份提供「無犯罪紀錄」等文件，呼籲當局要正視國籍混亂問題。

港婦德國成婚告吹 終取道丹麥

曾離婚的Aniessa Andreson在2013年邂逅現任德國籍老公，持特區護照的她於2016年欲到德國與他共諧連理，當局要求兩人結婚需有「無結婚紀錄證明書」，唯根據香港入境事務處，鰥夫或寡婦只會獲發一封婚姻紀錄函件，註明其過往在香港登記結婚的日期，而並不會獲發「無結婚紀錄證明書」。德國官員查閱其居留證，指她是中國籍，可到中國領事館宣誓以證明自己單身。

「中國領事館職員當然表示沒有香港紀錄，又話我浪費大家時間。」因感絕望，她更一度飛回香港逃避婚姻，最後未婚夫一家親自來港勸籲，終放棄在德國結婚，翌年在丹麥成婚。

德國聯邦移民及難民局發言人解釋，BNO只是個護照，而香港人是中國公民，但局方系統有區分中國及中國（香港），所以正確應給予中國（香港）身份。發言人又指，「因為通常他們都中國公民，因此不能排除在某些情況下外國人辦事處輸入了中國，而不是中國（香港）；之於持有BNO的人士亦有機會令人以為他們是英國公民，故此給予他們GBR的編碼。

英國內政部回覆《蘋果》指，不會評論其他國家的簽證措施，但強調BNO持有人不會被歐盟承認為英國國民，亦未有正面回應會否向德國釐清BNO是屬於英國國籍。

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