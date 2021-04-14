英國分了6種英國國籍，包英國公民、英籍人士、英國海外領土公民、英國國民（海外）、英國海外公民受英國保護人士；且各有不同權利，或是令德國官員感困惑主因。本身是大律師的英國智庫Institute for Government研究員James Kane向《蘋果》展示歐盟高峰會沿用的外國護照數據庫（PRADO），文件清楚顯示BNO是使用GBN編碼作識別，而不是GBR（英國公民）；而香港特區護照則附屬為CHN（中國）編碼。他認為，事件反映德國政府不知BNO不僅為旅遊證件，縱然有異於公民的權利，但無可否認是一種國籍，所以德政府應統一系統，並將BNO加入系統識別，以免造成混亂。

他又認為，在云云國籍中，官方給予IOT 編碼是非常荒謬，「所有英屬印度洋領地居民早於60年代已被驅逐，建為美軍基地」，所以港人無理由會被分為英屬印度洋領地居民。另外，James Kane去年亦曾撰文指脫歐及BNO簽證是個良機，去解決複雜的英國國籍法。他解釋，脫歐令歐盟國民不能在英國享有權利，但同時英國開放BNO簽證，意味不同英國國籍之間的鴻溝已縮細，所以希望將來像大多數國家一樣，只有一種國籍，並賦予英籍所有權利。

大律師：一國兩制下 特區護照應有獨立編碼

一直推動BNO平權的大律師蔡騏向《蘋果》表示，如果依從一國兩制， 香港特區護照是有別於中國護照，應有獨立編碼，而現時BNO亦需有獨立編碼去區分英國公民權利。不過他歸究於此亂象，是因英國政府未有好好宣傳BNO，令其他國家未有清楚知道BNO的特殊地位。蔡續說，最理想是爭取到BNO權利與英國公民看齊，包括免簽證去某些國家，「此刻英國仍未有公開哪些國家是容許BNO免簽證，就算不與公民享同等權利，英國至少需公開一個名單讓BNO人士知道。」

倫敦特約記者 梁可瑩

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !