應邀訪美的日本首相菅義偉周四晚起程，將於美國時間周五在華盛頓與總統拜登舉行美日峯會。菅義偉是拜登上台後首位在白宮內接待的外國領袖，料中國軍事擴張、台海局勢、新疆人權、香港問題都會是二人的討論焦點。

出發前，菅義偉投稿美國《華爾街日報》，發表題為《日本增長和穩定之路繫於太平洋》的文章，雖然內容沒有提及中國，但他表明日美同盟是以「自由、民主、人權、法治」為基礎，期望美國此行「可以展示在自由開放的印太地區中，我們兩國的領導地位。」

拜登與菅義偉會否發表共同文件，將是驗證今次美日峯會成果的重要指標。英國《金融時報》早前報道，美方要求在聯合聲明中明確提及台灣，但日方擔心北京會遷怒於在中國大陸的日企而猶豫不決，結果一名華府官員說：「我們不希望日本發表任何無法全力支持的聲明。」

拜登政府又希望在美日峯會後聯合聲明中，明確寫入新疆維吾爾族人權狀況和香港問題。早前，美國與盟友制裁新疆血棉相關的中國官員時，獨欠日本參與。拜登或會在峯會上，要求菅義偉保持一致。法新社報道，美方將應日本要求，把承諾共同保護日本稱為尖閣諸島的釣魚台，列入聯合聲明。

菅義偉和拜登亦會研究就晶片供應安全達成協議，並討論如何避免重要的產業鏈過度集中在中國大陸。除此之外，二人也會就北韓核問題和應對全球氣候暖化等交換意見，據悉兩國會提出在2050年實現零排放的共同目標。

早前有報道指，菅義偉或會當面正式邀請拜登，出席7月舉行的東京奧運會。

法新社/ 路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !