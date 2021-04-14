香港人在德國協會3月時收集了62個個案，發現持香港特區護照申請德國居留證會國籍出一般會出現香港籍（HKG）及中國籍（CHN），甚至無國籍，而持英國BNO人士更會出現4種可能（見表）。

眾多個案中，最多是持特區護照，顯示中國籍，有24人；其次BNO持有人最多被顯示為中國籍，有9人。換言之，逾一半港人都被視為中國籍。同時是協會主席的Aniessa Andreson展示德國用以區分國籍編碼的文件，指出「香港」一直都有411－HKG編碼，而中國是使用479－CHN編碼，證明德國有區分兩者。不僅如此，港人與中國人本有不同的待遇，如香港車牌轉換德國車牌，不需提供譯本，只不過目前德國當局多數以為香港車牌等同中國，要求港人花錢約70歐元（約640港元）翻譯。

她續說，該會成立目的是為香港做點事，成員有共識指「我們來自是香港，而非中國」。國籍不一問題存在已久，隨著越來越多港人到德國，亦對部分人構成影響，故該會收集數據後，已去信移民署及國會議員，反映各地職員做法不一致，要求負責部門統一處理港人國籍。但她表明，絕不接受BNO港人被列中國籍，如情況無改善，甚至日後一刀切將BNO港人列為中國籍，該會不排除採取法律行動。

按德國國會文件顯示，截至去年12月31日，有712名香港身份代碼為411（香港）在德國居留，但承認某些港人或會被編作使用中國的編碼，故官方沒有在德港人數字。

倫敦特約記者 梁可瑩

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