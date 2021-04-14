（北美通訊）如果身在美國的你，今日仍然能夠買到一杯珍珠奶茶，請好好珍惜，慢慢咀嚼，因為在接下來的幾個月，你可能都喝不到有珍珠的奶茶。

珍珠奶茶店近年在北美地區遍地開花，一項全國調查發現，在加州﹑夏威夷及密歇根州，珍珠奶茶是疫情期間，最多人叫外賣的單品，在紐約的珍珠奶茶文化，更是已流行多年。

但上月埃及蘇彝士運河發生貨船擱淺意外後，全球海運大擠塞，引發連環效應。由台灣送到美國的珍珠，以及泰國出口的木薯粉，供應鏈幾乎中斷。有美國珍珠奶茶店表示，珍珠會在數周內斷貨，或要等幾個月才能恢復正常供應。

加州珍奶連鎖店Boba guys在社交媒體發文表示，部份珍奶店珍珠已經斷市，其他門店亦將於數周內缺貨。該店指，美國99％珍珠來自海外，即使他們的珍珠在美國自家生產，但珍珠原材料木薯粉同告缺貨，相信要等多幾個月，才有下一批貨運到加州，呼籲客人不要因為沒有珍珠而遷怒店員，相信整個行業正面對同樣問題。

因海運供應鏈中斷，影響所有由亞洲運送到美國的產品，「珍珠」短缺最能完美展示這次影響。有供應商表示，過去由亞洲運到美國的船運，需時約一個月，加上清關及入境，需要四至五個月時間才完成。基本上所有珍珠或原材料木薯粉，皆由亞洲運到美國，隨着城市開始解封，加上夏天來臨，原本是珍奶店生意大爆發的好時機﹐如今卻慘遭滑鐵盧。

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