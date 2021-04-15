美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被白人警察跪頸致死案，周三繼續審理。為辯方作證的法醫病理學家指，弗洛伊德是因本身心臟病而突然心律失常致死，說法與檢方專家相抵觸，檢方專家說弗洛伊德是因被跪住而缺氧。

白人前警員喬文（Derek Chauvin）被控謀殺46歲黑人弗洛伊德，其代表律師尼爾森（Eric Nelson）打算證明喬文加入警隊已19年，是根據受訓指示而行動，並指弗洛伊德是死於本身服用非法藥品及健康有問題。

為辯方作證的馬里蘭州前首席驗屍官、目前在諮詢公司工作的福勒（David Fowler）指，弗洛伊德體內有芬太尼和冰毒，而他吸入的汽車尾氣也可能造成一氧化碳中毒，「這些全部加起來導致弗洛伊德死亡」。福勒同時指弗洛伊德死因「未定」，而不是該縣首度驗屍裁定的謀殺，稱死因有太多可能，部份可被裁定為謀殺，部份屬意外。

檢方在盤問福勒時，福勒承認他在分析弗洛伊德身上的壓力時並沒有考慮到喬文的裝備重量，檢方亦進一步攻擊福勒有關一氧化碳中毒的論點，因為弗洛伊德血液從未測試過一氧化碳，「你沒有見到任何數據或是測試結果，顯示弗洛伊德有受到一丁點一氧化碳的損害，對不對？」福勒回應：「是的，因為從未發送給我。」

檢方在完成盤問前提出兩個問題：喬文的行動是否在弗洛伊德死亡上扮演一定角色，或是弗洛伊德之死是偶然還是無關，但辯方提出反對成功，福勒無需回答。

美聯社

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