（北美通訊）加拿大宣佈開闢全新的特別移民途徑，提供合共9萬個配額，讓已經具備加拿大臨時身份、從事醫護和其他必要工種的外勞，以及加國留學畢業生申請，以對抗武漢肺炎疫情、恢復社會經濟秩序。移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指出，加拿大由移民所建立，他相信新移民會回饋社會，並為醫療保健部門和其他重要的經濟領域作出貢獻。

門迪奇諾周三在記者會上宣佈有關新計劃。移民部將由5月6日起接受申請，為醫護和其他必要工種的基本工人提供5萬個移民配額，同時亦增加4萬個為在加拿大留學的國際畢業生而設的配額。基本工人申請者必須具有至少一年的在加工作經驗，而國際生則需於最近四年內完成加拿大的大學課程。

門迪奇諾表示，其他必要工種通常被標簽為低技術工種，但對於建設社會，這班人是必不可少。他希望國民可以透過這個新移民計劃，從新認識這些工種工人的價值。他亦認為今次的計劃，可以有助政府實現今年吸納40.1萬新移民的目標。因為疫情關係，過去一年移居加拿大的人數大大減少。

加拿大商業議會（Business Council of Canada）主席海德爾（Goldy Hyder）表示，新計劃會讓每一個有意付出勞力的人都能如願以償，從而加快加拿大的經濟復蘇。他在聲明中指出，移民長期以來都在支持加拿大人的高水平生活，和建設活力社區上，發揮關鍵作用。他們填補了勞工短缺、抵銷人口老化和擴大稅基，為社會和公共服務提供了資源。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）勞工部門高級主管羅德（Leah Nord）歡迎新計劃，形容是邁向全面復蘇的重要一步。她在聲明中表示，國際學生和臨時身份勞工是加拿大的重要人才渠道，商會過去都一直主張，政府應為這班人提供申請永久居留權的途徑。

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