（北美通訊）加州迪士尼樂園關閉整整一年後，將於4月30日重開。迪士尼公司周二更新園內員工儀容指引，包括員工不再需要遮蓋紋身，可按個性和性別選擇自己想穿的服裝；樂園亦會引進更多元產品，例如LGBTQ主題的米奇耳朵頭飾﹑適合坐輪椅人士穿著的服飾等。

迪士尼樂園產品及體驗部主席達瑪羅（Josh D’Amaro）週三在迪士尼網誌上表示，「向前看，我們相信在奇幻歷險中的員工，如果有更多選擇來表達個性時，可為客人提供更好﹑更豐富﹑更個人化的互動體驗」。

他又指，迪士尼樂園員工過去要遵守四項守則：安全（safety）﹑禮貌（courtesy）﹑表現（show）及效率（efficiency），從而向旅客提供完美體驗；例如有客人跌了整包爆谷，員工應立即遞上一包全新的；而另一個員工則立即清潔好樂園。

在建園65年後，樂園在去年秋季加了第五項守則：包容（inclusion）。達瑪羅表示，希望客人與迪士尼的互動中，所看到的故事﹑經歷和產品，皆能反映他們自己的背景和傳統；同時希望員工能夠在工作中感到歸屬感，「整個世界在改變，我們亦會跟隨。」

過去，迪士尼一直對其公園內員工，在公共場所如何穿着衣服有嚴格規定，當中亦有性別之分，例如男性與女性員工的髮形﹑鬍子造型﹑可以穿戴甚麼首飾等，身上紋身亦需要被遮蓋。

在新指引中，不論男女皆只需遵守同一項指引，髮型上也再無性別界限﹐首飾及指甲造型等，也是男女通用標準；制服亦不再分男女，讓員工有更多選擇。然而，員工還要遵守一些舊規定，例如頭髮要保持自然顏色﹑名牌不能被遮蓋等。

性別平權組織Out＆Equal主席烏里圖斯（Erin Uritus）對於迪士尼的新政策表示歡迎，認為迪士尼作為國際企業，宣傳「包容及共融」的理念，更能標誌着每個人都受到歡迎；演員亦可充分發揮自己的真實才能，讓更多迪士尼樂園客人身同感受。

受疫情影響，全球所有迪士尼樂園一度關閉，奧蘭多﹑香港及上海的樂園已重新開放；加州迪士尼樂園計劃於4月30日重開，巴黎迪士尼樂園則仍然關閉。

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