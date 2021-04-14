美國疾病控制及預防中心（CDC）專家周三開會後，決定繼續暫停強生武漢肺炎疫苗至少一周，以便有更多時間評估疫苗導致罕有血栓的風險。

CDC與食物及藥物管理局（FDA）周二發表聯合聲明，建議暫停注射強生疫苗，以查明疫苗與血栓事故的關係。

全美共有約720萬人注射強生疫苗，CDC和FDA周二表示，六名年齡介乎18至48歲的白人女性在接種疫苗6至13日後出現腦靜脈竇血栓和血小板減少症，一死一危殆。

在周三的CDC會議上，強生透露多兩宗打針後患血栓個案，當中包括一名25歲男子和一名59女子。

強生是「一針過」疫苗，而且貯存方便，本來是達成全民接種目標的重要武器。專家小組周三開會，多位成員贊成延長暫緩接種建議，但亦有成員擔心延長暫緩，會令一些不方便去打疫苗的民眾更難接種疫苗，小組最終沒有就是否有條件恢復接種投票，將在7至10天後再開會。

法新社／美國《紐約郵報》

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