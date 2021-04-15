英國皇夫菲臘親王的葬禮將於周六舉行，英媒指英女皇不希望當天的焦點被分散，以及為顧全哈里及安德魯王子的面子，或不讓家人穿軍服出席葬禮。

哈里和夫人梅根因不再擔任全職皇室成員，將歸還所有榮譽軍銜和皇室贊助人身份，哈里或會成為唯一穿西裝出席喪禮的皇室成員。據報英女皇亦正考慮是否准許哈里以薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）身份出席喪禮。

安德魯穿軍服或惹皇家海軍不滿

至於身陷醜聞的安德魯王子可能穿上海軍軍服出席喪禮，或令英國皇家海軍感不滿。安德魯王子前年接受英國廣播公司專訪，承認與孌童富商愛潑斯坦的朋友關係，陷入醜聞後自此退出皇室職務。

報道引述皇室消息人士指，「女皇和其他家人不希望有損最重要的事，即紀念菲臘親王非凡的一生。」

菲臘親王的喪禮會於溫莎堡的聖喬治教堂（St. George’s Chapel）舉行，而英國因應疫情實施的安排，目前喪禮的人數上限為30人。

英國《鏡報》

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