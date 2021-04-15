（北美通訊）西雅圖一名曾參與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威的男子，疑涉襲擊三名亞裔婦女，將被起訴仇恨罪。案件排期6月3日審訊，法庭准他以1萬美元保釋外出候審。

被告為51歲的非裔男子哈默納（Christopher Hamner），他被控於上月的兩宗單獨事件中，襲擊三名亞裔婦女。其中一宗案件發生於3月16日，華裔受害人科爾（Pamela Cole）對西雅圖電視台KIRO 7表示，案發時她正駕駛，車上還有她兩名子女。

她表示，當她和哈默納有眼神接觸後，對方突然停車，並打開車門以粗言穢語向她大喊，稱呼她做亞裔母狗。科爾感到震驚，問他是否跟她說話。哈默納這時下車，作勢向她揮拳，要她下車。她拍下哈默納的照片後，對方開車離開。

兩天後，亞特蘭大發生按摩院槍擊案，造成6名亞裔婦女死亡，哈默納在自己的Facebook上譴責這宗仇恨犯罪。而他亦經常分享他參與「黑人的命也是命」活動的照片，以及一段去年在西雅圖「國會山佔領抗議活動」（CHOP）拍攝的短片。

不過，在他譴責完仇恨罪的第二天，他開車時故意切線，又以以粗言穢語辱罵對方車上的兩名亞裔婦女是亞裔母狗。他之後向她們的座駕投擲一件塑膠物體，過程全被車頭攝影機錄低，警方因而認出哈默納身份。

哈默納隨即被捕，兩宗案合控一項仇恨罪。案件上周提堂，他否認控罪。在保釋聆訊中，他的代表律師指他是退役海軍老兵，患有精神病，現時在西雅圖退伍軍人管理醫學中心（Seattle Veterans Administration Medical Center）工作。

據報他的一些教友亦有出聆訊，為他作人格擔保，指他經常和亞裔教友一起崇拜，教會牧師更是日裔美國人。「他選擇參加一所多元化教堂，一個你不預期會有人犯恨罪的地方。」

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