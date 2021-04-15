根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.38億，全球死亡人數超過297萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,134萬宗，是目前唯一確診數超過3,142萬的國家，死亡人數超過56.4萬。印度確診人數超過1,387萬，死亡人數超過17.2萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,367萬，死亡人數突破36.2萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

伊萬卡打首劑輝瑞

美國前第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）周三接種第一劑武漢肺炎疫苗，呼籲公眾盡快打針，說那是擊退病毒和保護自己和別人的最佳方法。

39歲的伊萬卡在佛羅里達州接種輝瑞疫苗。美聯社引述消息人士，伊萬卡本可在幾個月前還是白宮高級顧問時，與其他白宮職員一起優先接種疫苗，但她當時選擇稍等一會。

土耳其單日確診死亡數皆創新高

土耳其周四通報新增62,797宗病例，279人病故，雙雙創新高，累計病例突破400萬宗，僅耗時24天就新增100萬宗確診。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）3月1日宣布進入「受控之下的常態」，解除諸多防疫措施，確診病例數隨即飆升，雖然他3月29日宣布恢復月初解除的若干禁令，仍無法抵擋來勢迅猛的第三波疫情。

法國病亡數將破10萬 擬全國哀悼

法國第三波疫情仍未過去，病逝人數即將突破10萬大關。政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）周三宣佈，總統馬克龍將規劃全國哀悼活動，但日期與形式皆仍未確定。

艾塔爾說，「這是10萬個失去至親的家庭……一定會有全國致意與哀悼的時間」

有國會議員提案，建議將每年3月17日，也就是2020年第一波封城的首日，訂為疫情受難者紀念日。

美聯社／中央社

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