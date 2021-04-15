距離東京奧運揭幕不足100天之際，武漢肺炎疫情在日本再趨嚴峻，令奧運能否舉行蒙上陰霾。執政自民黨幹事長二階俊博周四接受電視訪問時坦言，一旦疫情發展至無法繼續舉辦奧運的程度，便需要放棄，故取消奧運仍在考慮選項，強調不能讓奧運會成為播毒場所。行政改革擔當大臣河野太郎則表示，東京奧運或閉門作賽。

二階俊博接受TSB訪問時，被問到在疫情蔓延下是否仍要舉辦東奧，他回應指：「假如無法繼續下去，你便要取消……假如奧運變成了感染擴散的場合，我不知道奧運是為了甚麼了。」

日本近期武肺確診宗數再次回升，其中大阪周三錄得1,130宗新症，是有記錄以來最多，東京亦錄得上月緊急狀態取消以來最多新個案，但日本政府一直堅稱奧運將如期舉行，國際奧委會周三亦表示必定舉辦奧運。

不過專家則早已警告，東京都醫生會會長尾崎治夫周二指出，東京都已進入第四波疫情，且變種病毒感染者大增，形容若目前情況持續，即使賽事不設觀眾，奧運亦將難以按過往模式在今年夏季舉行。尾崎治夫稱，他也很想欣賞池江璃花子等奧運選手的精湛表演，但以醫生的角度來說，奧運實在難以舉辦，促請政府採取具體措施阻止疫情散播。

民調：僅28%受訪者贊成今夏辦東奧

儘管奧組委已為今屆東奧提出多項防疫措施，但日本民意至今仍不支持在今年夏季舉辦奧運。《朝日新聞》最新民調顯示，大部分受訪者希望奧運再延期甚至取消，贊成今夏舉辦的受訪者只有28%。即使奧運最終如期舉行，45%受訪者希望賽事閉門舉行、不設觀眾，只有2%受訪者認為可容納跟以往同等數量的觀眾。

路透社/法新社/共同社/時事通信社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !