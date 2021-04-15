丹麥周三宣佈全面放棄接種阿斯利康疫苗，記者會舉行期間發生小插曲，當衞生局長布羅斯特羅姆（Soren Brostrom）發言時，負責監管疫苗的藥品監管部門主管埃里克森（Tanja Erichsen）突然暈倒，她立即送院，據悉已無大礙。

根據現場片段展示，衞生局長布羅斯特羅姆發言途中，本來站在他身旁的埃里克森最初亦無甚異樣，但在毫無預兆下突然失去知覺倒地，布羅斯特羅姆被這個突發情況嚇得不知所措，立即上前察看埃里克森。埃里克森隨即被送院，消息指她已甦醒。

丹麥周三宣佈全面放棄接種阿斯利康疫苗，成為首個歐洲國家國作此決定，丹麥迄今共有將近100萬人接種了第一劑疫苗，其中77%人接種的是輝瑞/BioNTech的疫苗，7.8％打的是Moderna疫苗，15.3%接種的是阿斯利康疫苗。丹麥上月11日已暫停為民眾阿斯利康疫苗，一直未再恢復接種。

布羅斯特羅姆指出，阿斯利康已獲得批准，如有需要，可在稍後的日期重新使用。他說，如果丹麥的局勢更加嚴峻，醫療設施不堪重負，案件數量增加，那麼毫不猶豫地將阿斯利康重新納入考慮範圍。而埃里克森暈倒前亦曾表示，丹麥同意歐洲藥品管理局（EMA）的說法，接種阿斯利康疫苗利多於弊，「它是有效及安全應對武肺疫苗」。

英國廣播公司／德新社

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