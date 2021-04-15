與他人保持距離，是最佳的防疫措施之一。有研究顯示，如果機艙內留空中間座位，可有助減低乘客感染武漢肺炎的風險，但隨着航空交通漸漸恢復，美國多數航空公司已經不會這樣做；另有學者指出，武漢肺炎病毒在近距離吸入的情況下最危險，只要保持打開窗戶、空氣流通，風險就會減低。

隨着世界各地民眾開始接種疫苗，以及保持社交距離一段時間後，各地疫情有減緩的趨勢，航空交通亦由最低谷漸漸增加搭客量。美國疾病控制及預防中心跟美國堪薩斯大學的研究人員進行實驗，測量飛機內空氣傳播病毒粒子可以傳播多遠，他們利用模型噴發霧氣，以計算病毒粒子在模擬機艙內飄散的情況。結果顯示，如果留空中間座位，乘客被感染的風險比全機滿座可以減低23%至57%。

不過這項研究在2017年進行，當時尚未發生武漢肺炎疫情，所以研究人員未有計算乘客配戴口罩以及接種疫苗等因素。業界表示，由航空界資助哈佛大學進行的一項研究顯示，搭飛機感染武漢肺炎的風險「十分低」。

在疫情初期，各地航空公司都有限制乘客數量的措施，這項研究支持了當時的做法可以減低疫情擴散，但美國所有航空公司除了達美航空都已不設預留空位，而達美到5月1日亦會出售全部機位機票。航空公司表示，機艙內有過濾空氣系統，加上乘客配戴口罩，已經可令乘客安全。

另外，英美學者發表文章，指出打開窗戶以及處於空氣流通的空間，有助減低傳播武漢肺炎病毒風險，因為研究人員認為，病毒主要透過「近距離吸入」來傳播，風險高於接觸帶有病毒的表面，或遠距離吸入病毒。

英國萊斯特大學學者朱利安唐(Julian Tang)與美國維珍尼亞理工大學學者馬爾(Linsey Marr)在英國醫學期刊發表評論文章，「人們身處有窗開不得或缺乏通風系統的房間內較易受到感染」，惟很少防疫指南有提出霧氣傳播這項因素。「若你會吸入粒子，不管是何種粒子與大小，你也會吸入了霧氣，在近距離靠近某個人時，兩人之間的霧氣會比遠距離更加集中，就好像靠近一個正在吸煙的人那樣。」

文章指出，戴口罩、保持距離、室內空間減少人群聚集，都能有效減低病毒傳播，最細小的懸浮顆粒可以停留在空中數小時，所以保持通風十分重要。

美聯社/法新社

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