（北美通訊）加拿大要求所有乘搭飛機入境的旅客，在機場接受核酸檢測後，在等候檢測結果期間，必須在指定酒店內接受強制隔離三天，花費至少1,000加元。由於費用高昂，這項防疫政策惹起爭議，當地媒體報道，有加拿大居民原本預訂的酒店臨時爆滿，被政府安排免費入住另一間隔離酒店，但被要求不得對外公開事件。

一名居住在安大略省、不願透露姓名的女士，向當地媒體Global News透露，日前飛抵加拿大多倫多後，她所預訂的酒店，房間已經爆滿，需要最少在12個小時後才可入住；但這名女士仍在等待其核酸檢測報告，所以亦不能在酒店大堂等候。

其後，安大略省公共衞生局職員向該女士表示，由於其他指定隔離的酒店同樣已經爆滿，所以把她轉送到一所「政府設施」接受強制隔離，唯不肯透露地點。女士到達目的地時，利用手機查出地點為位於Dixon Road的希爾頓酒店（Hilton Hotel）。

這名女士抵達酒店房間後，發現房內有一張守則，禁止入住者向外公開該設施的名稱和地點，以保障現有和將來其他客人的私隱和安全。她亦被告知，隔離期間禁止錄影、喝酒、抽煙、要求外賣等，當局會為住客提供一日三餐及所需藥物。

她於周六到達酒店，周日取得測試結果，最終周三才被獲准離開酒店，「這絕對不合理的，大眾有權知道這件事，這不是我所熟悉的加拿大。」記者前往現場視察，發現有關酒店被鐵絲網圍封，公眾不能隨便進入，門外有保安巡邏，加拿大聯邦政府未就事件作出回應。

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