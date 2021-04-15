巴西耶穌像光雕騷 慶祝東京奧運倒數100天

受武漢肺炎疫情影響，原定去年舉行的東京奧運延後一年舉行，今年7月23日舉行開幕。距離東京奧運開幕不到100天，上屆奧運主辦東道主巴西里約熱內盧，周三（14日）耶穌山的救世基督像（Christ the Redeemer）以光雕投影方式投放出奧運標誌等影像，標誌東京奧運踏入倒數百日。

這場表演動用數百台LCD投影機，在30米高的救世基督像投射彩光，除了在開頭及結尾，為基督像「換裝」穿上以巴西國旗為藍本的黃、綠兩色國家代表隊制服，亦投射出葡萄牙文「紀律」、「決心」、「尊重」、「專注」和「勇氣」等字樣。

救世基督像目前正在修繕，預計於今年10月落成滿90周年前峻工。

抵日北韓船隻減少9成 中國船隻大增

共同社報道，日本海上保安廳去年在日本專屬經濟區（EEZ）發現從事違法活動的北韓船隻大減，但來自中國的船隻大增。專家認為與原因是北韓採取嚴格的邊境防疫政策有關，並可能是中國從北韓購買漁業權。

報道指，過去北韓船隻常於日本專屬經濟區（EEZ）內日本海漁場「大和堆」周邊從事違法活動，在海上將魚貝類售予其他外國船隻以賺取外匯。2019年，大和堆周邊被日本當局警告的疑似北韓船隻超過1300艘，但去年無發現違規活動。此外，由去年10月至今年3月，擱淺日本海沿岸的疑似北韓船隻共有13宗，比一年前的141宗減少9成。

相反，在大和堆周邊被日本當局警告的疑似中國船隻，從2019年的12艘大增至去年的107艘。熟悉朝鮮半島局勢的日本北陸大學教授福山悠介指出，中國在大和堆的捕撈趨於活躍，「可能因為從北韓購買漁業權」。

南韓男醉駕撞死台女判囚8年

南韓首爾一名有兩次醉駕前科的男子，去年11月再度醉駕撞死台灣留學生曾以琳，首爾中央地方法院周三作出一審宣判，判處司機入獄8年。有南韓網友為亡者抱不平，認為肇事者不僅危害他人安全，更損及南韓國家形象。

本案法官認為，金姓被告有兩次醉駕紀錄仍再度醉駕，甚至衝紅燈，被告雖然積極解決賠償問題，仍重判8年有期徒刑，高於檢方求處的6年徒刑。

事件引起南韓網民議論，有人留言稱見到曾以琳父母因愛女命喪他鄉哀慟不已，相當令人痛心，醉駕行為本身就是危害他人安全，政府基於保證人民安全的立場，應更加嚴懲醉駕，以杜絕憾事再次發生。

共同社/韓聯社/中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !