(北美通訊)加拿大華人關注中共違反人權小組舉行記者會,表示小組成員於4月11日晚上,收到不明來歷的死亡恐嚇短訊及電話,促請皇家騎警徹查事件是否涉及外國勢力。

華人關注中共違反人權小組共13人上周聯署,向加拿大卑詩省長賀謹(John Horgan)發信,質疑其華人社區顧問余宏榮(Bill Yee),否定中共在新疆作種族滅絕的立場,形容余是違反加拿大價值觀的「中共傳聲筒」,要求省長將其撤職。

小組成員列國遠和李美寳於記者會上指出,其中一位參與聯署成員,於11日晚上收到陌生來電,當時,該成員沒有接聽,隨後即收到甚具恐嚇意味的訊息,指「我要把你殺死,我會把你殺死(I want kill you. I will go to kill you)」。

該成員隨即報警,皇家騎警(RCMP)其後查到撥出恐嚇電話和傳短訊的涉案人士,並向報案人指,警方已經對涉案人發出警告,但指「除非對方有更嚴重或進一步行動」,否則暫時不會主動聯絡受害人。

李美寳指,受害成員需要平伏心情後,再聯絡皇家騎警跟進事件。他們要求皇家騎警解釋,為何死亡恐嚇不算是嚴重罪行,並要求省長和律政廳長向皇家騎警施壓,徹查涉案人士動機、背景,以及是否牽涉任何組織或外國勢力在背後操控 。

會上律師庫蘭德(Richard Kurland)指,發出威脅已觸犯刑事罪行的界線,當局需就是恐嚇事件,作出回應,以防日後發生同類事件。他表示,如果有任何人意圖在加拿大國土,作出危害加拿大人的事,相信聯邦政府和省政府一定會採取行動保護國民。

