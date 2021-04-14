（北美通訊）加拿大華人關注中共違反人權小組舉行記者會，表示小組成員於4月11日晚上，收到不明來歷的死亡恐嚇短訊及電話，促請皇家騎警徹查事件是否涉及外國勢力。

華人關注中共違反人權小組共13人上周聯署，向加拿大卑詩省長賀謹（John Horgan）發信，質疑其華人社區顧問余宏榮（Bill Yee），否定中共在新疆作種族滅絕的立場，形容余是違反加拿大價值觀的「中共傳聲筒」，要求省長將其撤職。

小組成員列國遠和李美寳於記者會上指出，其中一位參與聯署成員，於11日晚上收到陌生來電，當時，該成員沒有接聽，隨後即收到甚具恐嚇意味的訊息，指「我要把你殺死，我會把你殺死（I want kill you. I will go to kill you）」。

該成員隨即報警，皇家騎警（RCMP）其後查到撥出恐嚇電話和傳短訊的涉案人士，並向報案人指，警方已經對涉案人發出警告，但指「除非對方有更嚴重或進一步行動」，否則暫時不會主動聯絡受害人。

李美寳指，受害成員需要平伏心情後，再聯絡皇家騎警跟進事件。他們要求皇家騎警解釋，為何死亡恐嚇不算是嚴重罪行，並要求省長和律政廳長向皇家騎警施壓，徹查涉案人士動機、背景，以及是否牽涉任何組織或外國勢力在背後操控 。

會上律師庫蘭德（Richard Kurland）指，發出威脅已觸犯刑事罪行的界線，當局需就是恐嚇事件，作出回應，以防日後發生同類事件。他表示，如果有任何人意圖在加拿大國土，作出危害加拿大人的事，相信聯邦政府和省政府一定會採取行動保護國民。

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