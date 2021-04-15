美國周二發表《2021年度威脅評估報告》，指中國成為世界強國的野心，是美國頭號安全威脅。參議院情報委員會周三召開「全球威脅」聽證會，多名情報機構首長出席作供，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）直指中國在「地區挑釁」和網絡能力上造成威脅，在多個範疇挑戰美國，形容中國在情報界是「空前優先」事項。

海恩斯在會上說︰「鑑於中國在情報界是空前優先項目，我將首先強調來自北京的某些威脅。」她形容中國在多個範疇成為越來越接近美國的競爭對手，對美國造成挑戰。海恩斯亦提到俄羅斯致力削弱美國的影響力、全球恐怖主義活動及北韓等議題。

多名官員及議員都有提及中國威脅，聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）表示，他的機構每10小時就開啟一項與中國有關的調查項目。

參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）提到北京致力令華為成為5G系統的龍頭領袖，他擔心中國在其他科技領域也有類似的做法。華納又表示，為了應對黑客經常發動網絡攻擊造成破壞，希望可以發展出「新的國際常態」，禁止某些類型的攻擊，就如禁止使用化學及生物武器。

情報部門主管周四會繼續作證，出席眾議院情報委員的「全球威脅」聽證會。

路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !