全球各國相繼開始接種武漢肺炎疫苗，務求盡快壓平疫情，但疫情效力可以維持多少時間，一直是各界所關注。美國Moderna在周二公佈第三期臨床測試的更新數據，確認完整接種兩劑疫苗後，保護率超過95%，並可維持24個星期，亦即半年。

Moderna周二在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）公佈更新數據，料可增加美國食衞局（FDA）批出正式使用許可的機會。一旦獲正式許可，Moderna可以直接面向消費者，並銷售予美國私人企業和個人。FDA一般要求藥廠提供六個月數據以供審核，而Moderna去年12月僅提供了兩個月數據，故此只獲批出對18歲以上人士的緊急使用許可。

Moderna今次公佈的結果計及900個病例研究，包括100個重症病例。Moderna所用技術跟輝瑞/BioNTech疫苗的接近，兩者得出的結果亦然，均只能在六個月內維持高效防護作用。

不過，美國病毒感染專家博戈克（Isaac Bogoch）形容，Moderna今次公佈的結果是「了不起的消息」，很高興兩款採用mRNA技術的疫苗均可以提供為期六個月的高度防護作用。

Moderna目前正對年齡介乎12至17歲的人士測試疫苗，約3,000人參與，並準備向6個月大至11歲兒童進行測試。

美國財經頻道CNBC／英國《每日郵報》

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