大部份發展中國家女權低下，童婚時有所聞，部份地方的女性甚至連尋求性治療協助也要男性親人批准。聯合國周三發表報告指，發展中國家中僅一半女性有能力為自己身體作主，例如是尋求醫療保健、是否想有性活動或是使用避孕工具等，而隨着疫情爆發，女性所受的性別不公平也更為惡劣。

報告分析了57個國家或地區中有關性別平等、性健康和避孕方法的數據，指發展中國家中很多女性被迫放棄身體自主權，包括被拒接觸避孕或墮胎服務、被迫接受「女性割禮」或處女測試，甚至被迫童婚等。聯合國人口基金（UNFPA）主管卡奈姆（Natalia Kanem）指：「身體自主權意味我們一定要有作出選擇的權利及方式，而不用害怕受暴力對待，或是由其他人為我們作主。」

UNFPA指非洲、南亞和中亞的女性是最沒有身體自主權的地區，例如無法拒絕伴侶的性要求，或是在不尋求男性親人批准下就接受性健康保健。在馬里、尼日爾和塞內加爾等地，只有10%女性擁有身體自主權，卡奈姆指社會視性為禁忌，根深蒂固的父權阻礙了女性發言權，因為男性親戚往往對婦女及女童的選擇有支配權。

疫情令情況惡化

卡奈姆說：「性別不平等的規限和態度導致權力失衡，限制了婦女自主……（促成）人們對婦女和女童在生活各方面屈服的期望。」她指武漢疫情更加劇目前對女性不公平的情況，「疫情導致性暴力上升，出現更多意外懷孕，無法獲得醫療保健，以及失去工作和教育等的新障礙」。

UNFPA去年4月指，全球多地封城抗疫，令家暴案上升20%，研究員同時估計未來10年童婚及女性割禮的數字，將分別額外增1300萬及200萬宗。

路透社

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