全球至少53個國家分別訂購了中國製的科興及國藥兩款疫苗，當中大部份是發展中國家，但上周中國官員罕有公開承認其出產疫苗效率並不理想，另外有數據顯示中國兩款疫苗效率明顯不及輝瑞、Moderna等疫苗。英國雷丁大學病毒學家瓊斯（Ian Jones）教授指，數據表明中國疫苗「不足以阻止病毒傳播」，因為「包含的病毒蛋白與保護作用無關」，而且產生的抗體實際上未能幫助抵抗真正的武肺病毒。

中國疾控中心主任高福日前在成都一場研討會上演講時，罕有承認中國武肺疫苗「防護力並不高」，要考慮改善接種程序、採用「溝針」方法去提高保護率。雖然高福翌日接受《環球時報》獨家採訪時，立即澄清「中國疫苗有效性較小」的「炒作」完全是誤解。

數據顯示中國疫苗效率不及輝瑞、Moderna等

現時數據顯示，中國疫苗效率確實不及輝瑞、Moderna等疫苗。巴西聖保羅生物製藥研究所的臨床研究，指科興疫苗的有效率略高於50%；智利大學的現實世界數據研究結果亦顯示，科興只接種第一劑時的有效率僅為3%。相反輝瑞、Moderna疫苗有效率分別達到95%及94%，就算涉及多宗罕見腦血栓個案的阿斯利康，有效率亦至少有79%。

智利訂購6,000萬劑科興疫苗，全國40%人口至今已接種中國製疫苗，但自2月中旬以來感染率卻增加一倍以上，由每百萬人中177宗確診上升至372宗，全國逾80%地區被迫再封城。

報道引述專家指，智利確診率上升等於向全國各地發出警號，即使成功實施了免疫接種計劃，但中國製造的疫苗效力太弱，亦無法阻止病毒傳播。另一款中國國藥疫苗似乎比科興疫苗效率較好，有效率為73%，但由於中國拒絕在醫學期刊上發佈疫苗的有關數據，意味專家們無法確定疫苗的有效性。

專家指中國疫苗生產速度快但效用不相關

科興及國藥兩款疫苗都屬滅活疫苗，即利用SARS-CoV-2病毒的滅活（Inactivated）版本進行基因改造，將經處理後、已死亡的病毒細胞注射入人體，讓免疫細胞先「熟習」這種病原體，從而學習並產生相應的抗體。不少傳統的疫苗都是採用滅活技術，包括季節性流感疫苗。

瓊斯教授說︰「（中國）疫苗生產速度很快，但是它們所包含的病毒蛋白與保護作用無關，實際上，你接種後很大部份都浪費了。」他又指這類疫苗並非針對性，導致免疫系統釋放出許多抗體，但這些抗體實際上並未能幫助抵抗真正的武肺病毒。

而Moderna和輝瑞的疫苗則使用mRNA技術，該技術利用合成的遺傳物質將指令直接傳遞給細胞，指示細胞如何重新識別和防禦武肺病毒。阿斯利康疫苗則是「病毒載體」，它對細胞進行遺傳編碼，使細胞為避免武肺病毒感染做好準備，但它使用弱化版本的病毒，以便將代碼運送到細胞。

英國《每日郵報》

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