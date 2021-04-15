（北美通訊）美國藥廠Moderna針對武漢肺炎變種病毒，研發的增強版第三針疫苗，預期可於秋季前推出。公司行政總裁班爾（Stephane Bancel）表示，公司最新目標是研發可以同時對抗武漢肺炎和流行性感冒的二合一年度疫苗。

疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，現時全美有453宗感染武肺南非變種病毒（B.1.351）的個案，而這種變種病毒已證實會減低武漢肺炎疫苗的有效性。班爾接受CNBC訪問時透露，加強版疫苗正由美國衞生研究院（National Institutes of Health, NIH）進行臨床實驗，會積極爭取於秋季之前推出市面，以便在冬季時為公眾提供保護。

他預期可於幾個月內向監管機構提交數據，以取得政府驗證。而預計美國食品藥品監督管理局（FDA）將會以處理年度流感疫苗方式審批，即以毋須長時間實驗的緊急方式處理。日前公佈的一項最新研究顯示，完成接種兩劑Moderna疫苗的六個月後，預防武漢肺炎的有效性仍超過90%。而公司的報告就顯示，在同一時段內，抵禦嚴重疾病的有效性更超過95%。相信兩項數據都有助於取得監管當局的審核。

班爾認為武漢肺炎病毒不會在地球上消失，年度接種武肺疫苗將會變成常態。「我預計明年會出現更多變種病毒。但隨着越來越多人接種疫苗或受到自然感染，病毒的變種速度將會減慢，並會像流感病毒一樣慢慢穩定下來。」他透露，公司正研發結合兩種疫苗，日後只需每年打一針二合一疫苗，就可以同時預防武漢肺炎和流感。

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