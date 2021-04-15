一隻暴龍已夠嚇人，試想世界上有25億隻暴龍會是何等光景。根據一項最新研究，地球上在數百萬年間，曾經出現過25億隻暴龍。

加州大學柏克萊分校一班研究人員，根據暴龍的體積、性成熟度及其能量需求，估計暴龍存活了12.7萬代，在數百萬年的歲月中，繁衍了25億隻。這是歷來首次這類估算，誤差率與暴龍體積一般，同樣龐大。

研究報告主要撰寫人加州大學古生物學博物館總監馬歇爾(Charles Marshall)說：「當時有很多血盤大口、很多尖齒、很多利爪。」研究說，暴龍在北美洲存在了120萬到360萬年，因此在任何一刻，其實數量都相當稀疏，在首府華盛頓般面積的地區，可能只有兩隻，在加州那麼大地區，則可能有3800隻。

馬歇爾說，研究有助科學家了解暴龍化石的保存率，凸顯人類能夠知道暴龍曾經存在是多麼幸運。目前全球共發現約100頭暴龍化石，馬歇爾說，若世上只有250萬隻暴龍而非25億隻，人類可能永不會知道暴龍存在。

由於研究人員不能確定暴龍的世代長度和活動範圍有多遠，因此暴龍的實際數目，可能最少只有1.4億隻或最多420億隻，因此他們取其中間值，即25億隻。

美聯社

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