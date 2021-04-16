匈牙利近年立場越見親中，是歐盟中首個接種中國國藥疫苗的國家，連外交層面上亦處處厚待中國。路透社引述外交消息報道，匈牙利阻止歐盟在聲明中，就中國在香港實行國安法一事批評中國，有外交官憂慮此舉恐進一步削弱國際阻止中國侵蝕香港自由的努力。

歐盟原訂在周一舉行的外長會上發表有關香港的聲明，旨在支持英國及美國維護香港人權，但由於匈牙利反對，故未能取得全部27個成員國同意。路透社引述一名資深歐盟外交官指：「匈牙利的論點是歐盟已經與中國有太多問題。」報道同時援引另一名資深外交官確認，匈牙利在這件事上持反對立場，一名歐盟官員更指，已從歐盟的批准程序中撤回聲明。

歐盟上月22日就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，匈牙利當時不情願地支持歐盟制裁，但形容行動是「無意義」，更在歐盟決定制裁後幾日，正式接見訪匈的中國國防部長。匈牙利近年接受龐大中國投資，最近被揭發政府不惜向中國貸款，也要興建由中資企業負責的大學分校項目，過去曾與同樣接受很多中國資金的希臘出手阻止歐盟對中國事務發聲明。

有外交官員分析，這次事件打擊歐盟在捍衞人權方面的努力，而中國是區內第二大貿易夥伴，事件同時反映歐盟在平衡與中國商業關係時遭受挑戰，削弱歐盟就中國打壓香港及維吾爾穆斯林等議題上的「牙力」。

路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !