香港西九龍裁判法院周五就壹傳媒創辦人黎智英等人在2019年「8.18」及「8.31」兩案判刑。判刑前，英國廣播公司（BBC）周五推出特輯，題為「黎智英：那位冒一切風險發聲的億萬富豪」（Jimmy Lai: The Hong Kong billionaire risking it all by speaking out），回顧去年訪問黎智英的多條片段，形容黎智英是港版國安法下被捕的最知名人士，也是香港民主運動的代表人物（icon），《蘋果日報》則是香港唯一發表異見的報章，且與香港的抗爭運動緊密連結。

去年8月香港警方闖入《蘋果日報》大樓搜查，BBC形容此舉展示中國政府的力量，中方亦期望藉此令反對政府的港人噤聲。然而香港人日以繼夜在警署外聚集為黎智英打氣，更高呼「撐蘋果、撐到底」等口號，但警方旋即介入試圖驅散。

BBC記者Ben Allen在黎智英去年8月因港版國安法被捕後約一個月採訪他，當時BBC形容黎智英和壹傳媒記者「活在借來的時間」。BBC引述黎智英指，恐懼是統治和控制人民的最低成本方式，BBC記者詢問黎智英有何恐懼，黎智英當時哽咽指「對，我有害怕的事」，但沒進一步解釋。

黎智英：若然陷獄 生活則更有意義

黎智英向BBC記者指，他當初從中國大陸偷渡來港時，身上只有一元，是香港令他擁有如今的一切，形容「假如現在是要歸還一切的時候，這就是我的償還」。BBC記者又問黎智英，在其大宅居住與被囚禁有何分別，黎智英當時指，他居住在私人大宅只是安寧地生活（living peacefully），但若然一天陷獄，那生活則更有意義（living meaningfully）。

BBC去年10月1日跟隨《蘋果》攝影記者採訪民間自發「購物」情況，形容在2020年示威已變成高風險行為，指每當有市民到場表達不滿，警員便舉起藍旗示意有人非法集結，並濫捕多人。BBC其後再次採訪去年10月的「黎智英和你傾」網上直播節目，形容黎智英此舉風險甚高。

BBC指出港版國安法實施後，異見人士、示威者以至記者也隨時被警方調查，警方往往搜查所有他們眼中認為可能是示威者的人士，尤其是年輕人，但記者也是目標。

直至黎智英被還柙前的12月2日，BBC再次派員採訪他，當時黎智英已預告他當晚或被通宵扣留，記者問及這是否意味黎智英料到可能不獲保釋，黎智英只向記者說「今時今日的香港一切也可能發生」，結果黎智英當日稍後便被警方指涉嫌欺詐被捕，及後再被加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。

英國廣播公司

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