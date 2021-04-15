應邀訪美的日本首相菅義偉昨晚起程，將於美國時間周五在華盛頓與總統拜登舉行美日峯會。菅義偉是拜登上台後首位在白宮內接待的外國領袖，料中國軍事擴張、台海局勢、新疆人權、香港問題都會是兩人的討論焦點。

出發前，菅義偉投稿美國《華爾街日報》，發表題為《日本增長和穩定之路繫於太平洋》的文章，雖然內容沒有提及中國，但他表明日美同盟是以「自由、民主、人權、法治」為基礎，期望美國此行「可以展示在自由開放的印太地區中，我們兩國的領導地位」。

意味日本必須作更多貢獻

菅義偉的幕僚宮家邦彥指出，首相成為拜登政府首位接待的外賓，「象徵美國已把東亞事務放在其外交的首位」。慶應義塾大學教授中山俊宏也同意，拜登若要找盟友應對中國挑戰，捨菅義偉其誰，但他認為「這也意味日本必須作出更多貢獻」。

去年9月上台的菅義偉，承繼前首相安倍晉三的對華政策，經濟上積極與北京擴大合作，軍事上則處處保持警惕。可是，隨着北京在釣魚台主權和南海問題上日趨強硬，東京對華政策已越來越難保持平衡，需要美國這個強援應對中國威脅。

華府冀聯合聲明提疆港問題

拜登與菅義偉會否發表共同文件，將是驗證今次美日峯會成果的重要指標。英國《金融時報》早前報道，美方要求在聯合聲明中明確提及台灣，但日方擔心北京會遷怒於在中國大陸的日企而猶豫不決，結果一名華府官員說：「我們不希望日本發表任何無法全力支持的聲明。」

拜登政府又希望在美日峯會後聯合聲明中，明確寫入新疆維吾爾族人權狀況和香港問題。早前，美國與盟友制裁新疆血棉相關的中國官員時，獨欠日本參與。拜登或會在峯會上，要求菅義偉保持一致。法新社報道，美方將應日本要求，把承諾共同保護日本稱為尖閣諸島的釣魚台，列入聯合聲明。

菅義偉和拜登亦會研究就晶片供應安全達成協議，並討論如何避免重要的產業鏈過度集中在中國大陸。除此之外，兩人也會就北韓核問題和應對全球氣候暖化等交換意見，據悉兩國會提出在2050年實現零排放的共同目標。

早前有報道指，菅義偉或會當面正式邀請拜登，出席7月舉行的東京奧運會。

法新社/ 路透社