美國近期多宗黑人被警員槍殺案件引發關注，芝加哥13歲男童托雷多（Adam Toledo）上月底被截停後，遭警員開槍射中胸口死亡。芝加哥警方起初聲稱托雷多手上有槍，但當局周四發放涉事警員的隨身攝錄機片段，顯示死者生前根本沒有槍械，並已高舉雙手。芝加哥多處周四爆發示威，抗議警員濫用致命武力。

事發於3月29日凌晨約2時30分，報案中心記錄顯示，當晚附近發生多宗槍擊案，匪徒最少開了9槍，多人報警求助。警方接報到場後，發現托雷多從私家車逃出，並向山下方向跑，最後在一處停車場前停下。

從警員斯蒂爾曼（Eric Stillman）的隨身片段可見，他大聲喝斥托雷多停步，要求他舉起雙手。托雷多依命令舉手，斯蒂爾曼隨即喝斥：「讓我看你的髒手，放下武器！」之後便向托雷多開槍，托雷多應聲倒地。斯蒂爾曼這時馬上召喚救護車，並試圖安撫托雷多稱「有人正帶急救用品來了」，但救護員抵達後，證實托雷多已當埸死亡。

警一度稱案發時有槍

芝加哥警方在案發後一度聲稱托雷多案發時有手槍，但最新片段顯示他手上沒有槍。當局同時發放多項文件，包括其他警員的隨身攝錄機錄影，以及附近閉路電視片段等。

開槍的34歲斯蒂爾曼任職警員6年，已在托雷多案件後被停職。芝加哥市中心周四有人遊行，托雷多的代表律師奧爾蒂斯（Adeena Weiss Ortiz）形容影片已說明一切，指托雷多事發時已完全跟隨警員指示，放下手上武器及走到警員一方，強調警員受訓時已被訓練不向手無寸鐵的人開槍，要求為托雷多討回公道。

不過，芝加哥警察公會會長卡坦扎拉（John Catanzara）指，警員往往要在不足一秒時間決定是否開槍，形容警員沒做錯，並讚賞斯蒂爾曼作出英雄行為。

芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）形容當局未有妥善保護托雷多。伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）表明，將向所有政府部門問責。托雷多的家屬則呼籲公眾悼念時保持克制。

路透社/美國全國廣播公司

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