（北美通訊）美國洛杉磯一名70歲墨西哥裔婦人，上周五乘搭巴士時，懷疑被誤會是華人，遭一名非裔女子毆打及拖行，導致嚴重受傷。警方同日拘捕疑犯，控以嚴重毆打罪（felony battery），暫時未決定會否加控仇恨罪。

上周五中午時分，70歲墨西哥裔老婦碧琪（Becky）乘搭81號巴士，打算在拉洛馬路（La Loma Road）與費古洛街（Figueroa Street）交界下車，到鄰近超市購物，但被同車另一名非裔女乘客、23歲的比斯利（Yasmine Beasley）毆打，由車尾拖行到車頭，其間其他乘客及巴士司機沒有制止。最後有一名乘客報警，比斯利才停止毆打碧琪。

碧琪被送院治療，證實鼻樑被打斷，雙眼被打腫，頭髮被扯甩，露出頭皮；她的腦部受到震盪，雙腿亦有受傷，不良於行。留院一日後已經出院。

碧琪的兒子比特（Pete）表示，當時比斯利曾用歧視華裔字眼辱罵其母親，相信誤以為她是華人。比特指，他們一家經常被誤會是亞裔。洛杉磯警方同日下午1時30分在拉洛馬路與費古洛街交界拘捕比斯利，控以嚴重毆打罪，暫時未決定會否加控仇恨罪。

洛杉磯警方同日下午1時30分在拉洛馬路與費古洛街交界拘捕比斯利，控以嚴重毆打罪，暫時未決定會否加控仇恨罪。

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