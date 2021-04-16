英國愛丁堡公爵、皇夫菲臘親王（Prince Philip）的葬禮將於本港時間周六晚上舉行。這將是哈里王子在美國受訪批評英國皇室後，首次返回英國跟家人碰面，但該次訪問嚴重破壞他跟家人的關係，特別是損害跟兄長威廉王子的兄弟情。而白金漢宮已宣佈，威廉將不會跟哈里在葬禮上並排而行。

皇室確認，威廉和哈里屆時不會在葬禮上並排而行，安妮公主長子兼二人的表哥菲利普斯（Peter Phillips）將站在兩人中間。英媒提問有關安排是否兩名王子的要求，皇室發言人則稱所有安排都是獲得英女皇同意和反映她的意願，強調皇室無意讓葬禮注入「戲劇感」。

儘管皇室淡化兄弟分開行的安排，但預料英國傳媒在當天會繼續關注二人的互動，以觀察他們是否如傳聞般不和。

另外，皇室也正式宣佈了葬禮的其他安排，包括菲臘親王的棺木將由特別訂製的Land Rover座車載至聖佐治教堂（St George’s Chapel），屆時皇室成員將並排入內。

為遵守防疫規定，僅30人獲准出席葬禮，而出席者必須佩戴口罩，座位隔開一段距離等。

英國《每日郵報》／中央社

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