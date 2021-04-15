美國總統拜登昨日宣佈，針對俄羅斯黑客入侵聯邦機構並意圖干預美國大選結果，向俄方實施制裁，為美方首次因應以上事件採取反擊；俄傳召美駐俄大使表達不滿。制裁措施包括將六間俄羅斯機構、另30人及實體列入黑名單、驅逐10名俄國官員出境，包括情報官員。俄國國債也被納入制裁方案中，料禁止美國金融機構進行有關交易。

克宮表明減兩國峯會機會

是次制裁行動，除了是因應美情報部門上月報告指，俄羅斯總統普京似乎曾試圖指揮行動影響大選結果外，亦針對俄黑客透過美科企「太陽風」（SolarWinds）電腦軟件漏洞，入侵數以千計的美國聯邦機構及企業，套取華府機密。微軟總裁史密斯曾形容，此為「世界上最大型及精密的攻擊」。

拜登與普京周二通電話，白宮指拜登已向俄方表明，美國會採取「堅決」行動捍衞國家利益，回應俄黑客入侵及干預大選等行為。他亦呼籲俄方，為俄烏緊張局勢降溫，又強調美方對捍衞烏克蘭主權與領土完整的承諾。克里姆林宮昨表明，將會就美方任何「非法」的新制裁作回應，並會減低兩國領袖舉行峯會的機會。

另外有報道指，在美俄領袖對話後，美已取消調派兩艘軍艦至黑海的計劃。美國防部回應指：「我們得知有關艦艇的消息，但出於安全理由，我們不討論此類行動的細節。」早前有土耳其外交官員指，接獲美方提前通知，兩艘軍艦將分別在前日及昨日通過土耳其海峽駛往黑海，並停留至5月。路透社