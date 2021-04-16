各國正推動疫苗接種計劃，希望遏止武漢肺炎傳播，現時美國民眾可接種的輝瑞疫苗需要分兩針施打，輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）在周四受訪時表示，大眾「很大機會」需要在一年時間內接種第三劑疫苗，而且有可能此後每年要打一劑。

布拉在訪問中解釋︰「部份疫苗像小兒麻痺症，（終身）只需打一針……但也有一些像流感疫苗，你需要每年接種。」而他判斷武漢肺炎看來跟流感較為相似。他指，假如推出武肺第三針疫苗，民眾需要在12個月內接種，「遏止容易受感染群組的人受感染很重要」。

根據輝瑞最新的臨床測試數據，在接種第二劑後的6個月內，疫苗仍能夠高效抵禦武漢肺炎，效率超過9成，但暫未有足夠數據判斷疫苗在6個月後的保護效力。輝瑞和BioNTech在二月尾已開始研究第三劑疫苗，藥廠期望新一劑疫苗特別針對變種病毒，並計劃為144名自願者參與試驗，當中大部份人都曾參與去年的早期疫苗測試。

Moderna亦研第三針疫苗 冀可一併預防流感

輝瑞疫苗現時屬兩劑式，雖然一般保護率超過90%，但針對南非變種病毒的保護作用較弱。在新實驗中，研究人員會了解測試者打第三針後的一星期和一個月情況，以判斷是否產生足夠抗體。

另一間主要疫苗供應商Moderna亦正研發增強版第三針疫苗，並由美國衞生研究院（National Institutes of Health, NIH）進行臨床實驗，預期可於秋季前推出。Moderna行政總裁班爾（Stephane Bancel）早前表示，公司最新目標是研發可以同時對抗武漢肺炎和流行性感冒的二合一年度疫苗。

英國《每日郵報》／美國霍士新聞

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