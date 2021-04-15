英國廣播公司(BBC)用大量廣播時間播放皇夫菲臘親王的紀念特輯，招來公眾近11萬宗投訴，是英國歷來收到投訴最多的電視節目。

菲臘親王上周五逝世，BBC兩條電視頻道當天的原定節目全部讓路，改為播放一系列有關菲臘親王的特輯。收視高企的肥皂劇《東區人》(EastEnders)和烹飪比賽節目《我要做廚神》(Masterchef)都要押後播出，改播新聞節目和預先製作紀念特輯。BBC第四台更完全中止播放，BBC電台也播放大量有關菲臘親王死訊的報道。

BBC周四發表聲明說，菲臘親王逝世是「重大事件，在國內外引起很大關注」，但承認有些人會認為報道過量。BBC說：「我們承認有些觀眾對播放量和對收費電視電台節目安排的影響感到不高興。我們是經過審慎考慮才作出節目調動，有關決定反映BBC在國家重要時刻肩負的國家廣播機構角色。」

有些投訴亦不滿紀念特輯中包含安德魯王子的片段。BBC解釋說，特輯「恰當地報道他的言論」，清楚報道他與孌童富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的朋友關係，以及他從未被落案起訴的事實。

BBC最近一次收到大量投訴是今年3月，當時名嘴摩根(Piers Morgan)在節目中批評哈里王子妻子梅根接受美國女名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問時的言論，結果之後BBC收到超過57000宗投訴。

美聯社

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