美國總統拜登前日正式宣佈，將於今年911恐襲20年之前撤離駐阿富汗美軍，指「現在是時候結束這場永久的戰爭，讓美軍回家了」。他透露決定撤軍有部份原因與已故長子有關。

赴阿靈頓公墓弔唁陣亡者

拜登在前總統喬治布殊當年宣佈發動阿富汗戰爭的「白宮條約廳」發表全國演說，稱美國過去10年留在阿富汗的原因「越來越不明確」。他指：「我們不能繼續延長或擴大駐軍的循環，希望創造一個撤軍的理想情況，期待一個不同的結果。」

他認為要結束這場戰爭：「我是第四位任內仍在阿富汗駐軍的總統……我不會把此責任交去第五位身上。」他強調美軍不會倉促撤離，又指之後雖不會在軍事上介入，在外交和人道主義方面的工作仍會繼續。阿富汗戰爭中有近2,500名美軍陣亡、逾兩萬美軍受傷。

拜登之後前往阿靈頓國家公墓弔唁陣亡美軍，並稱撤軍部份原因與曾到伊拉克服役的已故長子博伊（Beau）有關。他憶述：「我是40年來，第一位知道兒子在戰區服役代表甚麼意義的總統。我一直記得博伊被派往伊拉克時的感覺，還有此對他及家人的衝擊。」

北約秘書長斯托爾滕貝格亦宣佈，駐阿富汗部隊同樣會於5月1日開始撤離。他坦言：「這不是個容易的決定，須承擔風險。因為不有序地撤離，就要準備好許下長期及無限制的軍事承諾，北約可能需派駐更多部隊。」他續指：「這不是我們與阿富汗關係的結束，而是展開新篇章。」

美聯社/路透社