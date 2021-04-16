壹傳媒創辦人黎智英等香港民主派人士因前年「8.18」案被判刑，多名英國、美國及加拿大政界人士周五透過英國組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發表聲明，其中末代港督彭定康批評，中國共產黨持續殘酷地侵犯香港法治和自由。

彭定康在聲明中形容「中共持續地全面攻擊香港的自由及法治」。他說中共根本不明白透過攻擊及監禁，是不能令民眾愛上極權主義和腐敗的政權，「當香港的價值被中共侵犯，政權同時試圖小心保護香港，作為北京領袖家人和朋友存放他們貪腐利益的秘密方式」。他續指那些破壞香港的人會被記住，「即使在適當時候，他們會拿着外國護照匆匆逃離香港」。

英國工黨影子亞洲事務大臣金諾克（Stephen Kinnock）形容「今天是對香港民主、言論自由及自由最黑暗的一天」，他指案中被告的行動啟發其他人，「透過堅決和團結反對中國政府的威權霸凌，他們樹立榜樣，讓全世界的民主國家仿效」。

另外，香港監察創辦人羅傑斯稱，8.18案的被告是香港最資深、最備受尊敬、最溫和、國際最知名及最理性的民主派領袖，且他們是因為和平示威被判刑，形容判決荒謬及糟糕（awful）。

美加議員譴責 國際特赦組織：反對派因示威而入獄屬違反國際法

美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）說：「我們促請立即釋放黎智英、李卓仁，及其他今天被判刑的人士，並與爭取自由民主的香港人站在一起。（美國）政府應與我們的盟友及伙伴合作，支持香港人及對中共施加有意義的制裁。」

在香港出生、9歲移民加拿大的新民主黨國會議員關慧貞（Jenny Kwan）指，李柱銘、黎智英等「自由鬥士的判決，標誌着黑暗的一天，東方之珠已『失去靈魂』，加拿大及盟友必須團結並加倍努力支持香港人」。關慧貞強調加拿大須立即行動，為害怕政治迫害的香港人推出難民措施。

國際特赦組織亦就案件發表聲明，組織亞太區域主任米什拉（Yamini Mishra）形容港府「錯誤地控告、定罪及判刑」民主派人士，「反映香港政府意圖消滅所有政治反對派」。她指這些判決違反國際法，「針對民主派人士的案件根本站不住腳。香港政府須停止對和平地行使言論和集會自由權利的人士，施以無根據的刑事指控。今天所有被判刑的人應立即獲釋，並清除其定罪」。

香港監察／國際特赦組織

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