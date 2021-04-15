（北美通訊）加拿大安大略省的武漢肺炎疫情越趨嚴重，周三，安大略省錄得破紀錄的4,736宗新感染病例，近2,000人留院，當中659名重症病人被送入深切治療部（ICU），死亡人數為29人。

由於疫情嚴重，當地衞生部表示，省政府正考慮在多倫多新寧醫院（Sunnybrook Hospital）停車場內，設立臨時醫院，以應付大量湧入城市和周邊地區的病人。過去7天，安大略省每天平均錄得4,208宗新病例。多倫多地區繼續成為重災區，單日錄得1,188宗確診，其次為皮爾區（Peel）和約克區（York），分別錄得983宗及526宗。

省級官員指，約44.8萬劑莫德納（Moderna）疫苗原定於下周送抵渥太華，唯出現延誤，最快要到5月3日才能抵達，令多倫多的大學醫療網絡（University Health Network）和士嘉堡醫療網絡（Scarborough Health Network）於周三宣佈，由於疫苗缺貨，將取消或暫停注射疫苗。

安大略省疫苗工作小組指出，每天最多可為15萬人接種疫苗，但目前平均接種人數僅為9.8萬人。公共衞生部門則表示，昨日已為居民注射了10.5萬劑疫苗，全省共有近34萬人已接種了兩劑疫苗。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !