壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等9名民主派人士被指在2019年8月18日組織或參與非法集結罪成，周五判刑。英國《衞報》在判決前約半小時，預先把相關報道調動至網站頭條位置，內文形容判刑是香港民主運動的另一次打擊，批評港府正鎮壓所有形式的異見。

而在裁決過後，彭博社亞洲版網站、英國廣播公司（BBC）亦把「8.18」案消息置於頭條；美聯社、路透社、美國《華盛頓郵報》、美國有線新聞網絡（CNN）、BBC及《紐約時報》等在應用程式發送推送消息。

《衞報》的報道以「香港民主派人物在鎮壓異見潮中被判刑」（Hong Kong pro-democracy figures to be sentenced amid crackdown on dissent）為標題，形容港府在反送中運動後運用原有法例、港版國安法及防疫規例，結束大規模的示威活動，至今逾100人因港版國安法被捕。

報道指黎智英、李柱銘等人因2019年反送中運動被起訴，其中黎智英已多次被捕，他擁有的《蘋果日報》去年被搜查一事更引起國際譴責，李柱銘同樣面臨多項與反送中運動有關的官司。

西九龍裁判法院法官胡雅文周五下午判刑時指，「8.18」案判監是唯一選擇，《衞報》稱非法集結的最高判刑是監禁5年，但引述評論指監禁式的判刑屬不合比例，形容8月18日的集會有170萬人參加，過程大致和平，至於8月31日的遊行本來已因警方禁止及採取拘捕行動而取消，但仍有大量市民不顧一切示威。

法新社：9人持續以非暴力方式爭取普選

法新社形容「8.18」是香港其中一次最大規模的示威，多達170萬人參與，相當於香港人口近四分一，而今次被判刑的9人在過去數十年，也持續以非暴力方式爭取普選，但「最終徒勞無功」。

美聯社則指判刑是對香港民主運動的最新一次衝擊，並批評北京訂立港版國安法及修改香港選舉制度，使很多人憂慮香港將變得無異於中國大陸的城市，形容在國安法下，港人或需為一切反對中國政府及中國共產黨的言論負上法律責任，而選舉制度更改則令北京進一步收緊對選舉委員會的控制。

美聯社/法新社/英國《衞報》

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