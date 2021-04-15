日本沖繩原定下月1日開始一連兩日在戶外傳奧運聖火，但有知情官員透露，因疫情關係將取消。另消息指北海道札幌亦將取消在奧運賽道上舉行的10公里跑賽事。

全國傳聖火上月已開始，展開121日、橫跨全國47縣的接力，在大阪府、松山縣和愛媛縣吸引大批圍觀者。日本政府上周曾指有鑑於疫情回升，沖繩縣需收緊防疫措施。沖繩縣知事玉城康裕曾表示會考慮縮減傳聖火規模。沖繩縣主辦單位亦正考慮聖火傳遞者應否在該縣的三個城市和其他島嶼的路上傳聖火。

另外，札幌下月5日舉行「北海道馬拉松」賽事，當中包括半馬賽事作為奧運測試賽，約160名精英運動員和合資格的奧運選手將參與，賽事將按照計劃舉行。不過消息指原定同時舉行、開放給公眾參與的10公里賽事將取消，惟賽事已有2,500人報名，原定沿奧運馬拉松路線北側10公里繞跑一圈。

札幌馬拉松取消

根據官網介紹，「北海道馬拉松」是當地自1987年起舉辦的馬拉松比賽，是全日本唯一在夏季舉行的馬拉松賽事。參賽者會在大通公園起跑，穿梭札幌街道，沿途有市民喝采打氣。不過北海道及其首府札幌的武肺疫情嚴重，札幌政府要求居民取消非必要和非緊急的戶外活動，避免跨區出遊。當局計劃延長相關限制至下月14日，故決定取消賽事。

共同社