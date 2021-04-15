美國國會內的對華鷹派議員，呼籲拜登政府限制售賣晶片生產工具予中國公司，類似目前針對電訊設備製造商華為的措施。

眾議員麥考爾（Michael McCaul）與參議員柯頓（Tom Cotton）在致商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信件中指出，目前規定售賣以美國技術在海外生產的半導體予華為須事先取得許可的措施，應適用於任何設計14nm或以下先進晶片的中國公司。他們要求除其他與晶片有關的銷售限制外，售賣電子自動化設計軟件(EDA)予中國公司前，都需要取得商務部的執照。

信件說，有關行動將「確保美國公司及其生意夥伴和盟友，不准出售可用來吊死我們所有人的繩索給共產黨」。商務部發言人未對信件置評。

美國去年發出指令，要求在海外以美國晶片生產儀器製造的半導體，在售予華為前須取得許可，擴大對該公司的出口禁令。華為因涉及國家安全問題及外交考慮，在2019年被列入商務部的「實體清單」。但該份黑名單沒有規限在美國海外生產的晶片，因此美國擴大《外國直接商品規例》，把以美國技術或軟件生產的外國製造商品，也納入管制範圍。

美國商務部上周將「天津飛騰信息技術有限公司」等7家中國超級電腦實體列入實體清單，指它們協助中國軍事現代化。麥考爾和柯頓不單想限制對天津飛騰的銷售，而是任何利用美國儀器生產天津飛騰設計的半導體晶片的中國公司，供應商也須先取得許可才可出售有關設備。

路透社

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