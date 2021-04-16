正當亞裔受歧視的情況漸受關注，意大利兩名主持人近日卻在電視節目上以手指拉起眼角、並模仿華人口音說話，惹來歧視華裔之嫌。主持人事後收到死亡恐嚇，他們在社交網站上為有關舉動道歉，但製作人堅持諷刺節目就該政治不正確。

兩名涉事主持人為亨齊克（Michelle Hunziker）和斯科蒂（Gerry Scotti），在Mediaset電視台的諷刺節目《剖析新聞》（Striscia la Notizia）上介紹一個環節時，雙雙以手指拉起眼角，同時模仿華人口音說出環節名稱。

製作人拒道歉：諷刺節目就是政治不正確

節目播出後，有關舉動被質疑有種族歧視之嫌，兩名主持人周四表示，他們收到大量仇恨信息，包括死亡恐嚇。女主持人亨齊克已在社交網站Instagram發帖道歉，重申自己的演出是出於良好意願，對於觸動到部分人感到十分抱歉，並披露收到大量恐嚇。

亨齊克又向追擊她的組織喊話，表示假如大家希望談論人權，中國有更多在當地不能說的事情在發生，更值得大眾關注。

節目製作人則拒絕道歉，重申《剖析新聞》是諷刺節目，跟世界其他諷刺節目一樣，就是政治不正確。他更批評那些企圖勒索企業的人是虛偽和法西斯。支持者亦斥責這種「取消文化」。

華裔代表：應針對權力 不是少數族裔

至於米蘭的華裔社群代表Francesco Wu則稱，諷刺時弊節目應該是針對權力，而不是少數族裔。他表示，正當全球亞裔社群遭受種種暴力，大眾須更小心，避免可能產生種族主義和歧視的說話。他同時稱，認為針對主持人的威脅並非來自華裔社群。

華裔是意大利第三大的少數族裔，人口約32萬，但自從中共隱瞞武漢肺炎疫情，導致全球去年爆疫，當地針對華裔的歧視情況明顯增加。

化名Momoka Banana的當地華裔KOL稱表示，她在羅馬長大，一直忍受針對她華裔外貌的嘲弄，甚至令她羞於其華裔身份，而一直拒絕學習華語。她續指，雖然人們說只要夠堅強，毋須理會那些嘲弄，但她並不希望其子侄上學時要承受這些嘲弄。

美聯社

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