（北美通訊）美國境內仇恨亞裔問題日益嚴重，美國國會民主、共和兩黨議員，周三快速通過一項仇恨種族法案，要求司法部門加速審理與疫情相關的仇恨犯罪。

武漢肺炎疫情在美國大爆發後，針對亞裔的歧視和暴力案件增加。美國參議院周三在兩黨合作下，以大比數92票贊成、6票反對，通過由日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）及其他議員提出的議案。議案要求司法部快速處理與武漢肺炎相關的仇恨案件，並要求聯邦政府部門找出方法，減少使用會引起歧視、與疫情相關的字眼。

有份投下贊成票的共和黨資深議員、參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指，「作為一個亞裔婦女的丈夫，我認為歧視亞裔美國人是一個需要正視的問題」；但亦有共和黨議員認為，通過該法案操之過急，共和黨國會參議員科頓（Tom Cotton）指出，議會應先聽取司法部意見後，才作出決定，科頓最終投下反對票。

上月，亞特蘭大發生導致6名亞裔女子死亡的按摩院槍擊案後，反亞裔暴力問題惹起關注。美國國會亞太裔黨團（Congressional Asian Pacific American Caucus）計劃於周四與美國總統拜登會晤，由移民、房屋、醫療，以至增加閣內亞裔代表等問題，向對方施壓，亦要求司法部就亞特蘭大按摩院槍擊案是否屬仇恨犯罪，作出表態。黨團主席、民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）說，「針對亞裔的歧視和暴力行為不斷上升。目前仍有18個州分不用強制匯報仇恨案件，三個州分沒有仇恨犯罪法例。」

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