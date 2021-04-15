（北美通訊）美國部份市民在接種疫苗後，收到保險公司賬單，要求就疫苗注射付款。民間組織指出，美國國會早已立例讓所有人免費接種疫苗，如果市民收到保險賬單，肯定是保險公司出錯，應主動聯絡保險公司，讓他們知道問題存在，不用支付費用。

美國網媒Vox報道，美國國會一早通過法案，讓所有美國人，不論是否有合法居留身份、是否有購買醫療保險、購買哪種醫療保險等，都可以免費接種疫苗；但不少人在注射疫苗時，會被要求提供保險資料，之後更收到保險公司賬單要求付款。Vox科技記者摩利臣（Sara Morrison）注射第一劑疫苗後，便被信諾保險（Cigna）要求支付57仙（美元，下同）費用；在注射第二劑疫苗後，再被要求支付96仙。

報道指出，很多美國網民都在Twitter上，分享自己在接種疫苗後被要求付款的經驗，金額雖然非常低，但不應忽視。哈佛大學與加州大學柏克萊分校今年2月發表研究報告指，疫苗費用一旦超越10元，便足以令顯著數量的人數押後注射疫苗，強調任何混亂訊息，都可以成為全民接種疫苗的障礙，押後疫情完結時間。

美國公共衞生政策及研究組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation、簡稱KFF）副總裁利維特（Larry Levitt）表示，疫苗提供者不能向市民收取注射疫苗費用，但可以向保險公司收取小額行政費。據法例，保險公司必須承擔該費用，不得把開支轉嫁市民。

KFF另一名副總裁確克斯（Cynthia Cox）表示，假如市民在注射疫苗後收到保險公司賬單，肯定是保險公司出錯，他們應主動聯絡保險公司，讓他們知道問題存在，並不要支付費用。

利維特和確克斯估計，部份保險公司編制服務代碼時，錯誤把注射疫苗納入收費項目，造成今次問題。信諾保險回覆查詢表示，有服務提供者填寫錯誤代碼，或不正確地調整行政附加費，導致公司錯誤寄出疫苗賬單，他們鼓勵被錯誤收費的客戶主動聯絡他們，讓他們進行覆核。

美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，截至周一，美國已經有23.1%人口注射疫苗。彭博資料顯示，美國平均每日為國民注射335萬劑疫苗，按目前進度，預料可以在三個月內為75%人口完成疫苗接種。

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