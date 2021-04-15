（北美通訊）美國馬里蘭州一名39歲新娘，因疫情肆虐而兩度取消婚宴，所添置的婚紗也一直沒有機會穿。她受網民「盛裝打疫苗」啟發，決定本周日穿上婚紗，前往接種第一劑疫苗。

39歲的詩托德利（Sarah Studley）是一名律師，在首府華盛頓一個非牟利機構工作。2019年11月，她與同齡男友、任職化學家的賀勒（Brian Horlor）訂婚，打算於去年前往加州聖地牙哥舉行百人婚禮圓婚，無奈疫情去年全球大爆發，詩托德利和未婚夫如期在去年11月註冊，但取消盛大婚宴，改為舉行簡單的家庭聚餐。

一對新人沒有放棄「擺酒」念頭，計劃今年6月補辦婚宴，詩托德利為此買了一件全白色、襯有圓點花紋的婚紗。不過美國注射疫苗步伐慢過預期，他們相信，今年中可以安全又愉快地舉行婚宴的機會並不高，最終在三個月前，第二度取消婚宴，新買的婚紗亦一直放在衣櫃裏，沒有機會穿。

早前，詩托德利在Twitter看到其他網民形容，注射疫苗是「自己的年度盛事」（EVENT OF MY YEAR），她決定在本周日注射第一劑疫苗時，穿晚禮服「赴約」。深受啟發的她，決定穿婚紗打疫苗，「我對此很有共鳴，現在很多事都很灰暗，但疫苗帶來曙光。我不是說打疫苗可治癒一切，結束疫情，但肯定是一個重要轉捩點。我完成疫苗注射後，便可沒有顧慮地擁抱我81歲的父親；到超市購物，亦毋須擔心與超市員工互相感染。」

本周日，詩托德利穿上婚紗，把頭髮紮成一個髻，配上珍珠耳環和露趾高跟鞋，駕車到巴爾的摩M&T Bank Stadium臨時疫苗中心注射疫苗。她表示在疫情下，有很長時間沒有打扮和化妝，對自己仍然記得如何畫眼線感到高興。她事前也沒有告知丈夫賀勒，自己會穿婚紗打疫苗，最終給他一個意外驚喜，賀勒表示：「我們結婚是一件喜事；她去打疫苗也是一件喜事。」

詩托德利抵達疫苗中心後，吸引所有人的目光，人人都問她為何穿婚紗，她向每人逐一講解自己的故事。為她注射疫苗的護士妮高域治（Julie Lefkowitz）表示：「她像發光一樣，她非常樂觀和興奮，她嘗試盡自己的責任，令世界回復正常。這（穿婚紗打疫苗）肯定為很多人帶來歡樂，我們需要正能量，這就是正能量。」

疫苗中心主管史提佛（Richie Stever）也表示，詩托德利為現場很多人帶來歡笑，「我們一般只見到人們穿運動衫或便服來打疫苗，絕對沒見過有人穿婚紗。現場每一個人都笑得分外開心。」

詩托德利表示，最初是為自己而穿婚紗，最終卻鼓舞到其他人，對此深感高興，並鼓勵其他人也「盛裝打疫苗」：「能和別人有如此正面的互動，感覺真好！」她表示現在已經開始構思，打第二針疫苗時會穿甚麼。

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