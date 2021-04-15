隨着世界各國武漢肺炎疫苗接種率提高，不少國家陸續考慮或已推出「疫苗護照」，用途更由起初構想的旅遊，擴大至要求人們接種疫苗後才可進入某些場所。然而疫苗護照同時引起不少爭議，被指歧視未能打針或不合資格打針的人士，部分人質疑政府無權強迫所有人接種疫苗，疫苗護照亦存在私隱疑慮。

目前美國、英國、法國等多地均以紙本針卡記錄疫苗接種，接種記錄易於偽造，假如各地政府不轉用電子針卡，勢助長黑市假卡交易；然而電子針卡涉及更複雜的私隱問題，不同伺服器每次記錄接種者的個人資料時，也會記下接種者的生日、姓名等個人資料，有資料外洩的風險。

民眾反對「疫苗護照」的其中一個原因是當中的術語問題，護照是指由政府發出，證明了包括一個人的法定姓名及出生日期的個人資料，很多人憂慮只要持有這些護照，就要向私人企業交出個人及敏感的醫療健康紀錄，恐被用作欺詐活動。Linux基金公共衞生計劃LFPH（Linux Foundation Public Health）行政總監貝倫多夫（Brian Behlendorf）直言，外界對於這些系統在使用時涉及的私隱和技術問題存在憂慮，「特別是矽谷在提供加強隱私技術方面，並沒有良好的歷史」。

疫苗護照亦存在歧視及侵犯人權等爭議，美國前眾議員保羅（Ron Paul）形容，疫苗護照相當於讓政府控制人類的身體、生命和自由，必須停止。

若各國轉用電子針卡，亦會再次引發數碼鴻溝（Digital Divide）問題，即未能使用互聯網或智能手機的人會被遺棄。白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）曾表示，任何有關這個範疇的解決辦法，也應該要「簡單、自由、開源，無論數碼或紙本民眾都可以存取，而且一開始設計時就要保護個人私隱」。

丹麥上周起推出疫苗護照計劃，團體「Men in Black」批評是大規模監控，顯示社會不信任公民，當地有小商戶東主也深表不滿，認為對他們這些小店施加不合理的責任。以色列的健身室東主伊萬紐科夫（Oleg Ivanyukov）亦指，疫苗護照將造成歧視，他亦無權查看顧客的接種證明，因此只會口頭詢問他們是否已接種。

以下是疫苗護照在各地的進展：

美國

美國紐約州上月率先宣佈實施電子疫苗護照，費用全免，居民進入麥迪遜廣場公園、洋基球場等部分公眾地點時，需出席接種證明。總統拜登表示，現階段無意頒佈全國範圍的疫苗護照，聯邦政府亦未設立統一的接種者資料中心。

德州、佛羅里達州等多州政府則頒佈行政命令，禁止企業要求顧客出示疫苗接種證明。

歐盟

歐盟上月宣佈設立電子「綠色通行證」（green pass），目的是讓民眾「不受歧視」地進出邊境，歐盟領袖促請加快有關法律及技術工作。計劃原定在夏季前推出，但相信要達到目標有一定難度。

疫苗護照有紙本或數碼版本，讓任何已注射疫苗、檢測呈陰性、或近期的康復者在27個成員國間旅遊，亦打算加入非歐盟國家如挪威、冰島及瑞士。歐盟委員會強調資料安全，並正與世衞合作確保疫苗護照在歐洲以外也獲認可。歐盟電子通行證暫不涵蓋中國千興或國藥生產的武肺疫苗。

丹麥

丹麥上周二推出疫苗護照系統「Coronapas」，與本地電子身份證系統「NemID」連結，把武肺疫苗接種、感染及病毒測試記錄，加到原有的健康記錄上。

丹麥預計在5月放寬防疫措施，屆時只有在「Coronapas」系統顯示已接種疫苗、12周內曾感染武肺，又或者72小時內在病毒測試中呈陰性的結果，才可進入髮型屋、美容院等場所。

瑞典亦考慮推行類似計劃。

以色列

以色列是全球疫苗接種率最高的國家，當地上月推出「Green Pass」疫苗護照，人們進入酒店、健身室或劇院時需展示接種記錄，使用該些場所的外國人更需接受驗血，以證明已接種疫苗。

「Green Pass」有紙本或手機應用程式，並會把用戶的個人資料連接至衞生部。「Green Pass」也為往後開放國際旅遊準備，以色列已與希臘及塞浦路斯達成協議，讓以色列民眾持「Green Pass」到訪。

愛沙尼亞

愛沙尼亞計劃在4月底前推出疫苗護照，向已接種疫苗的人士發放二維碼（QR Code），作為接種證明，公眾只需查閱他們所屬的二維碼，便可看見接種記錄。

英國

英國首相約翰遜早前一改此前不推行「疫苗護照」的態度，表示正「認真思考」疫苗護照，當局正展開一連5周諮詢。英國廣播公司引述政府消息人士指，當局考慮加入陰性檢測結果。

美國《紐約時報》/英國廣播公司/法新社

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