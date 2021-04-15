【不足百日】日本東京奧運會還有不足100天便開幕，但當地武漢肺炎染疫宗數仍一再破紀錄；執政自民黨幹事長二階俊博昨天表示，若因疫情再擴散「辦不下去，只能停辦」，是首次有執政黨高官將停辦列入選項；即使如期舉行，行政改革擔當大臣河野太郎亦說奧運會可能空場舉行。

二階俊博是自民黨內第二把交椅，以敢言見稱。雖然當局堅持東京奧運會可如期舉辦，但昨天他出席日本新聞網電視節目時說，各種可能都列入考慮，「我們須當機立斷；如果真的辦不下去，惟有果斷取消」。主持再問他有否考慮取消這次奧運會，二階俊博即回答說：「當然有。如果因為辦奧運而讓武漢肺炎疫情擴散，我不知道奧運會還有甚麼意義。」不過，他同時強調辦奧運對日本是重要的機會，自然希望舉辦成功，必要的課題要一項一項解決。

二階俊博言論播出後，日經指數早上一度下跌，下午收市前回升。不具名的自民黨官員澄清「奧運會如期舉行」。東京都知事小池百合子亦打圓場，認為二階俊博只說「取消是個選擇」，會把它視作鼓勵，「提醒我們要全方位遏止病毒擴散」。

或空場無觀眾 只留傳媒

同日行政改革擔當大臣河野太郎亦在朝日電視台放風，疫情下奧運會和傷殘奧運可能空場舉行，只留傳媒在場，與上周二東奧委會主席橋本聖子「50%入席率已足夠防疫」的說法不同。河野太郎說：「將採取能夠舉辦的方式，或許是無觀眾形式；估計會採取跟以往奧運不同的方式。」前日國際奧委會執行主任杜比受訪時則說，「為靈活應對疫情全球大流行發展」，可能由原定本月底推遲到5月後才決定最終入席率。

為求辦成奧運，日本已為防疫作多項「犧牲」，延期一年外，又不予外國觀眾入場，多地聖火傳遞申請取消或改為不公開，名人辭任火炬手避免聚眾。在上述兩名高官發言前一天，奧運大臣丸山珠代又承諾大會將為全部選手每天做防疫檢測，一旦有人確診，將會盡速隔離。然而英國變種病毒N501Y年初入境致疫情繼續惡化，關西地區尤為嚴重，上周二大阪府單日確診便首次破千，以1,099宗創新高，8人死亡；東京都昨天單日亦有729宗新確診，是第二次緊急防疫狀態三月結束以來最高。

承諾每天檢測全部選手

國立傳染病研究所分析截至上周二數據，發現大阪府、兵庫縣與京都府關西新病例，約80%為變種病毒，若擴散下去，至下月便將達100%，完全取代原病毒；料東京首都圈變種病毒的新病例，下月初亦會達80%至90%。另外，日本接種疫苗進展緩慢亦為人詬病，至今僅約百萬人接種，而且主要是長者，對此河野太郎在上述訪問中回應，部份地方政府計劃在周末等假日為公眾接種疫苗，「必要時亦會考慮夜間（接種）」。

路透社/共同社