（北美通訊）終極格鬥冠軍賽（UFC）草量級女拳王張偉麗的第二次衛冕戰將於4月24日佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）舉行。挑戰冠軍寶座的美籍立陶宛裔選手娜瑪尤納斯 （Rose Namajunas）日前卻發表反共言論，高呼要為自由而戰。她周三重申，不會為自己的言論道歉，並重申會將反共作為擊敗張偉麗的其中一個動力來源。

現年28歲的娜瑪尤納斯日前接受立陶宛國家公共廣播公司（LRT）的訪問時，回應記者指，仇恨最能在短時間內激勵人心時表示，她正在觀看一部名為《另一個夢之隊》（The Other Dream Team）的紀錄片，從中汲取仇恨感覺的靈感。紀錄片講述立陶宛男籃在1992年巴塞隆拿奧運會上與美國夢一隊進行對決並摘得銅牌的故事。當中還涉及到當時的時代背景，包括前蘇聯解體、立陶宛獨立等。

娜瑪尤納斯當場喊出，「寧死不紅」（it’s better dead than red）的冷戰期間反共口號。她表示，並不討厭張偉麗，但看完紀錄片後，醒覺張偉麗的代表顏色是紅色，她相信這不會是巧合，她認為張偉麗是代表中共。

她的評論在UFC支持者中引起爭議，有人攻擊娜瑪尤納斯「無腦」。但娜瑪尤納斯周三接受ESPN的訪問時指出，批評她的人應先了解立陶宛人在共產黨專制管治下如何遭受苦難。「如果你對我的看法有疑惑，大可以觀看該齣紀錄片，並且好好地了解我的家族經歷過的事情，以及我今天身在美國的原因。如果不是發生過紀錄片內講述的內容，我今天可能會過一個完全不同的人生。」娜瑪尤納斯的祖父因參與爭取立陶宛獨立，死於蘇聯紅軍手。她的父母其後移民美國，以逃離蘇聯管治。

娜瑪尤納斯重申，她對張偉麗個人沒有敵意，甚至希望戰後兩人可以成為朋友。

張偉麗於2019年8月首奪UFC女子草量級冠軍，成為中國首位，也是目前為止唯一一位UFC冠軍。

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